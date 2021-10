Los fans de Pantomima Full esperaban con ansia la llegada de este viernes. Alberto Casado y Rober Bodegas regresan con nuevo vídeo a sus redes sociales después de tres meses de descanso, unas largas vacaciones. En su vuelta no dudan en burlarse de la moda de las furgonetas camper.

Este nuevo tipo de turismo ya vivía un gran auge antes de la pandemia, pero con la llegada del virus, la posibilidad de viajar evitando las grandes aglomeraciones supuso un nuevo repunte. Esto supuso un enorme incremento en el precio de este tipo de vehículos, que pueden superar los 60.000 euros lo más equipados.

La opción de evitar hoteles, trenes, autobuses y aviones es una de las grande bazas de este tipo de turismo. A eso hay que unirle la libertad absoluta de poder decidir quedarse en el mismo lugar o marcharse sin los problemas que suponen las reservas de hoteles y casas en verano.

Pantomima Full se ríe, con su habitual humor, de este tipo de prácticas. «Mi primer verano con la camper ha sido una pasada, llegabas a una playa vacía, perdida y dormías justo debajo del cielo lleno de estrellas», comienza diciendo Rober Bodegas en el vídeo.

«Te levantas por la mañana y dices ‘¿dónde vamos?’ Y vas y no te preocupas de si hay alojamiento o de si cuesta una pasta» celebra el campista motorizado.

Uno de los grandes inconvenientes de la falta de espacio es la ausencia de un baño. «Pensaba que iba a llevar peor lo de no tener váter, pero entre los bares y la playa te arreglas», dice el protagonista del vídeo.

«Los parkings eran lo mejor, aparcabas y aparecía uno con la guitarra, otro con el yembé, alemanes, italianos…», continúa diciendo el componente de Pantomima Full emocionado en su papel de ‘camper’. «Definición de pesadilla», se puede leer en un rótulo, algo habitual en los vídeos del dúo.

Para rematar, queda por tocar el problema de la cocina. «Para comer tiras mucho de bocata, ensalada de pasta, gazpacho de brick…», explica Bodegas. La conclusión del vídeo no puede ser más rotunda: «En su mejor semana no. come caliente».