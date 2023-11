Paloma San Basilio sufre una aparatosa caída en plenos ensayos de ‘Dúos increíbles’

Paloma San Basilio se ha convertido en la protagonista de la gala de Dúos Increíbles de esta semana debido a una caída sufrida en el plató. El programa musical de TVE presentado por Julia Varela y Xavi Martínez vivió unos accidentados ensayos que no dudaron en enseñar a los espectadores.

La noche comenzaba con la entrada de Paloma junto a David Summers, Teo Bok y Samantha, la ex concursante de OT 2020. La veterana cantante y actriz quiso destacar lo bien que lo pasan en cada gala y el buen ambiente que hay entre los artistas, pese a que están compitiendo por ganar.

«No hay nervios, lo pasamos tan bien, es todo tan fácil… y merendamos tortilla de patatas, cantamos, nos juntamos y luego nos tiramos al suelo y yo me caigo», eran las palabras con las que quiso comenzar la noche. En ese momento, para que los espectadores entendiesen la situación, el programa emitió unas imágenes de los ensayos.

En ellas se puede ver a la cantante bajando por las escaleras y en un momento dado decide saltar varios escalones, un movimiento en el que perdió el equilibrio y cayó rodando por el escenario. «Son cosas que pasan todos los días, ayer me caí, wow», ha comentado levantando los aplausos del público.

Muchos espectadores se sorprendieron al comprobar que sus compañeros de Dúos Increíbles no salieron en su ayuda, solo Teo, con el que iba cogida de la mano, paró de cantar para intentar evitar el golpe. Por su parte, tanto Samantha como David Summers fueron espectadores de todo, pero no pararon su actuación.

Aunque pueda parecer insolidario, en el mundo del espectáculo reina el conocido como show must go on -el espectáculo debe continuar-, en el que aunque ocurran problemas durante los directos o las actuaciones hay que continuar pase lo que pase. Se trata de una norma que todos los artistas respetan.

Empezamos la gala con caída incluida de @PalomaSBoficial en los ensayos ¡Esto ya solo puede ir para arriba! 🔥#DúosIncreíbles

⭕️ https://t.co/pZiz9f1qPi pic.twitter.com/U1OAZCeGom — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) November 21, 2023

Por suerte todo quedó en un simple susto que no le provocó ninguna lesión a Paloma San Basilio, que tiene 73 años en estos momentos.