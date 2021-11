La primera vez que vimos a Paco León desnudo fue en el año 2012. El actor, obsequiaba a sus seguidores con una instantánea en la que salía completamente desnudo en la playa, con motivo de su primer millón de followers en Twitter. Desde entonces, han sido múltiples las ocasiones en las que el interprete de ‘El Luisma’ se ha mostrado sin ropa.

En esta última ocasión, el actor sevillano ha decidido posar como Dios le trajo al mundo en una instantánea artística que ha publicado a través de Instagram. “Selfie a lo Hopper”, es la descripción que ha utilizado en el pie de foto. De esta manera, Paco León se ha referido al pintor estadounidense Edward Hopper, celebre por pintar retratos de la soledad en la vida contemporánea.

En el selfie, vemos al hijo de Carmina Barrios posar con el torso desnudo en la cama, con el pelo mojado como recién salido de la ducha. Las reacciones no se han hecho esperar, la más destacada ha sido la de su colega y compañero de profesión Fran Perea que ha comentado, «Tas mu güeno, Paquito!».

La actriz valenciana Nuria Herrero tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para elogiar a su amigo con un emoji de corazones junto a la palabra «Epa!», que describe a la perfección la sorpresa de muchos al ver la imagen. Por otro lado, sus casi 2 millones de seguidores han llenado la sección de comentarios con emoticonos de corazones y llamas de fuego.

«Quien fuera la cama amor mío», escribía una seguidora mexicana del actor. «Me toca admitir que he tomado un captura de pantalla de la imagen», se confesaba otra. Otros seguidores han aludido a otros elementos que se pueden ver en la fotografía, como un papel higiénico o un sombrero que se pueden ver en el fondo. El actor, que no ha hecho alusión a ninguno de los comentarios, ha animado a todos sus adeptos a seguir el paso de su madre, la actriz Carmina Barrios, en su paso por ‘Masterchef Celebrity 6’.