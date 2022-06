Pablo Motos sorprende a El Monaguillo: «¿Has valorado presentarte a un concurso de tontos?»

El pasado lunes en el programa de El Hormiguero, Pablo Motos entrevistó a dos de las componentes del grupo activista Pussy Riot, Masha Aliójina y Olga Borisov. Seguidamente, dio paso a la nueva sección que lleva presente desde los tiempos de pandemia, la tertulia, en la que han estado presentes algunos habituales del programa como El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

En la presentación de la charla, el presentador dijo lo siguiente: “¡Este es un programa de contrastes!”. Acto seguido, recibió una pregunta del cómico sobre si había pasado calor el fin de semana. “Como siempre estás rojo, no sabemos si es por el calor o no”, continuaba bromeando El Monaguillo. Pablo Motos, atónito ante las palabras de su colaborador, le miró fijamente y continuando la broma le dijo: “¿Has valorado la ideal de presentarte a un concurso de tontos?”.

La irónica pregunta despertó las risas de todos los asistentes en el plató. El cómico, por su parte, no tardó en responderle: “No, porque voy de jurado…”, arrancando de nuevo una ola de risas entre todos los presentes, que duro varios minutos.

Pablo Motos decidió comenzar la tertulia abriendo un apartado de: “Noticias que si no las damos nosotros, no se van a dar”. Una de estas curiosas noticias trataba sobre un empleado de Disneyland que estropeó una pedida de mano, y no conforme con ello, les preguntó que cuando se habían convertido en protagonistas de un momento inoportuno.

Deslumbrados con la primera noticia, dieron paso a la siguiente que no se quedaría atrás, y es que, esta trataría en que un profesor austríaco se llevó de excursión a un total de 107 alumnos a la montaña, teniendo como desenlace, un rescate en helicóptero. Esta última noticia causó especial gracia al cómico, quien entre risas le terminó preguntando a sus compañeros: “¿Tenéis historias de excursiones con el colegio?”.