El pasado martes 15 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘El Hormiguero’, programa presentado por Pablo Motos. En esta ocasión, contó con Lorenzo Caprile como invitado estrella. Entre otras cuestiones, el juez de ‘Maestros de la costura’ habló de su importante participación en el diseño de vestuario de ‘El tiempo entre costuras’, el musical.

Acto seguido, Pablo Motos dio paso a la tertulia cuyos protagonistas fueron Marron, Luis Piedrahita y El Monaguillo. Es entonces cuando el presentador de ‘El Hormiguero’ no quiso dejar pasar la ocasión de vacilar al humorista andaluz, puesto que se había cambiado de pelo e, incluso, se había pintado los ojos.

“Pareces Tino Casal”, aseguró el presentador de televisión. Es entonces cuando el marbellí decidió responder: “El último día Pablo me tiraba del pelo porque decía que no era verdad”. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Lo que he hecho hoy es demostrar la capacidad que tengo de pelo y, encima, me he dado un golpe en los ojos para estar más cautivador aún”.

Pablo Motos, al escuchar a su compañero, no dudó un solo segundo en decir lo siguiente: “Te miro y me asusto”. Por ese mismo motivo, El Monaguillo quiso volver a responderle con contundencia: “Lo sé, si me está pasando a mí, que no me voy a poder quitar el maquillaje de los ojos en dos días y habrá gente que se ponga cariñosa”.

Pero el presentador valenciano no fue el único de la tertulia de ‘El Hormiguero’ que hizo un comentario del aspecto físico de El Monaguillo. El siguiente en hablar fue nada más y nada menos que Marron: “Tienes una cantidad de pelo en el pecho…”, aseguró. Comentario que hizo que el actor de Marbella también quisiera responder.

“Casi todos los días de San Valentín me depilo como un huevo duro, pero este no he querido”, reconoció. Lo cierto es que el look de El Monaguillo se convirtió en una de las cuestiones más comentadas tanto por los compañeros de ‘El Hormiguero’ como en redes sociales. ¡Esperemos que el humorista nos siga sorprendiendo como solamente él sabe!