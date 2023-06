Pablo Alborán interpreta ‘Somos Dos’, canción de ‘Elemental’, la nueva película de Disney Pixar

Pablo Alborán da el salto a Disney con su último proyecto. El artista malagueño es el encargado de interpretar Somos dos, canción original de la banda sonora de la nueva película de animación Elemental, de Disney y Pixar, que llegará a los cines el próximo 14 de julio.

El malagueño siempre se ha declarado un gran fan del universo Disney, motivo por el cual está muy feliz de que hayan contado con el para este proyecto tan especial, poniendo voz a la canción principal de una de las películas de animación más esperadas del año.

Con este proyecto, Pablo Alborán vuelve a dar el salto al mundo del cine, aunque no sea como actor, sino en la banda sonora de la película. No obstante, sus fans creen que su salto como interprete a la gran pantalla no está demasiado lejos.

¡Así es! Muchos lo habéis adivinado 😝 ¡@pabloalboran interpreta #SomosDos, el tema original de la nueva película de Disney y Pixar, #Elemental! Una canción donde el amor, los sueños y la verdad son los elementos principales 🔥💧🌪️🌱 #Elemental, 14 de julio solo en cines. pic.twitter.com/cQbo2kmhSM — Disney España (@DisneySpain) June 27, 2023

En cuanto a la canción interpretada por Pablo Alborán, Somos Dos, se trata de la versión en español del tema original Steal the show, interpretada por el cantante y compositor estadounidense Lauv en la versión estadounidense de la película.

Se trata además de la canción que aparece en los créditos de la nueva película de Disney y Pixar. Una canción en la que el artista malagueño encaja a la perfección, dándole su toque personal al tema creado para la nueva película del universo Disney.

«Interpretar este nuevo tema ha sido un desafío en el que he puesto todo mi corazón para capturar la esencia de la película. La música de Disney conmueve a tantas personas alrededor del mundo que no tuve ninguna duda en unirme al proyecto», ha expresado Pablo Alborán sobre este proyecto.

Y añade: «Gracias a Disney por confiar en mí y darme la oportunidad de formar parte de esta maravillosa historia. Espero que todo el mundo disfrute de esta canción tanto como yo he disfrutado interpretándola». Unas palabras que ha acompañado junto al lanzamiento de la canción, que tal y como se esperaba, ha tenido una gran acogida.