Pablo Alborán ya está preparando su próximo disco y dice que va a sorprendernos

Aún no ha acabado el ‘Tour Prometo’, con el que Pablo Alborán se está recorriendo el mundo cantando las canciones de su disco ‘Prometo’, de 2017. Aunque han pasado ya dos años de su lanzamiento, son muchos países los que no han querido perder la oportunidad de tener a tal artista dentro de sus fronteras. Es por eso que no ha quedado más remedio que alargar la gira, que tantos sueños le está haciendo cumplir. Como la actuación soñada en el Royal Albert Hall de Londres o la interpretación con la que nos dejaron con la boca abierta de ‘Rayando el sol’, junto a Fher de ‘Maná’.

Pero nosotros siempre queremos más y más. Y estamos de suerte, porque recientemente el artista ha confesado que la producción de su quinto álbum ya está en marcha y ha prometido que va a ser muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

Ha revelado que va a ser un disco “muy mío” porque lo está componiendo en su totalidad, y que quiere atreverse a probar cosas nuevas para que la gente descubra otra versión de su persona. Y la verdad es que si hay algo que el público valora de un artista es la versatilidad.

Para sorpresa de todos, ha confesado que le gustaría poder dedicarse a otras cosas como el cine y la interpretación, eso sí, siempre dentro del mundo del arte, “soy un gran admirador del cine y ojalá pueda llegar a tener un sitio ahí” dijo el malagueño durante una entrega de premios.

No ha querido entrar en muchos detalles, pero de momento sabemos que está preparando nuevos proyectos y que tiene grandes ideas en mente. Nosotros solo esperamos que pronto nos pueda hacer partícipes de ello porque estamos impacientes.