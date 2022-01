El pasado lunes 24 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Planeta Calleja’, con Jesús Calleja, en Cuatro. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de disfrutar de una aventura protagonizada por Omar Montes, quien se lanzó a descubrir la fría parte sueca de Laponia. Una oportunidad que aprovechó para sincerarse como nunca.

Entre otras cuestiones, el artista dio detalles de la complicada infancia que vivió a consecuencia del bullying, así como sus humildes inicios. Lejos de que todo quede ahí, también reconoció que considera a Isabel Pantoja como una segunda madre. Además, hizo un pequeño balance de las ventajas e inconvenientes que tiene ser un rostro conocido.

En este caso, Omar Montes también se centró en el campo meramente económico. En esta entrega de ‘Planeta Calleja’, confirmó que distintas compañías discográficas le han llegado a ofrecer “sumas millonarias, millones de euros”. Un dato que sorprendió a Jesús Calleja, que no dudó un solo segundo en preguntar a su invitado si, en estos momentos, estaba ganando una buena cantidad de dinero.

Omar Montes, sobre su relación con Isabel Pantoja: «Siempre dice que soy su yerno favorito» #CallejaOmarMontes https://t.co/3qfCLQcSAD — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) January 25, 2022

“Gracias a Dios, sí. Tengo para comer, que es lo importante”, reconoció. Al escuchar sus palabras, Jesús Calleja quiso incidir en que, seguramente, sus ingresos eran bastante superiores a tan solo tener para poder comer. Es entonces cuando el cantante respondió: “Siempre me han gustado los coches y las joyas. Yo veía a los reggaetoneros de la época con los Lamborghini y veía a los de España más normalitos. Y pensaba: ‘yo también quiero mis joyas y mis coches’. Me mola un huevo”.

Eso sí, Omar Montes reconoció que había llegado a pasar muchísima hambre. A pesar de todo, en la actualidad “gano cifras de más de seis números”. A pesar de todo, él sigue siendo igual de humilde: “Vivo en el mismo barrio, en el mismo sitio de toda la vida. Por más dinero que uno gane, no se debe olvidar de dónde viene. Me he comprado algunas casas, algunos chalets, pero me gusta mi barrio”.

Es entonces cuando Jesús Calleja quiso hacer una reflexión: “Has pasado de la nada, de pasar hambre, a manejar ese dinero”. Lo cierto es que Omar Montes no solamente se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos de nuestro país, sino también uno de los más queridos, precisamente, por esa humildad que siempre le ha caracterizado.