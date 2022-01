La relación de Omar Montes con la madre de su hijo no es muy buena y pasan por momentos muy tensos desde que tuvieron un niño en común. La última ha sido una conversación de WhatsApp que el de Pan Bendito no ha dudado en compartir en sus redes sociales para denunciar lo que le estaba haciendo pasar con su hijo.

El problema que ha hecho a estallar a la madre han sido unas zapatillas que el abuelo paterno le ha regalado al niño. Estas zapatillas no gustaron a la madre del hijo de Omar Montes, ya que tenía algunos detalles de color rosa. “¿Unas zapatillas rosas? ¿Te crees que el niño es maricón o algo y se pone eso? Menos mal que no le hace falta calzado que ya le compro yo lo mejor porque si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar y se lo regalas a quien te parezca, el niño no necesita miserias”, fueron las palabras de ella.

El cantante de ‘Alocao’ le respondía diciendo que era un regalo de su abuelo y que se lo había hecho con mucho cariño, además de que había hecho mucho esfuerzo para poder regalárselo debido a que se encuentra sin trabajo. “Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de “maricones”. Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma, pero hoy ya no puedo más, con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mí de todo…”, señalaba el artista en su perfil de Twitter junto a un vídeo donde aparece toda la conversación.

Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de “maricones”. Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma pero hoy ya no puedo más, con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mi de todo… pic.twitter.com/n4wQA6biFf — Omar Montes (@omarmontesSr) January 9, 2022

“Ella no es personaje público, te sientes mejor enseñando conversaciones privadas? Si a ti te llaman de todo es cosa tuya no de ella” o “no quiero ser mal pensada… pero y si es una conver falsa con otra persona para intentar lavar tu imagen? Que no serías el primero ni el último que hace conversaciones falsas por wasap” han sido algunas de las respuestas que ha recibido a su denuncia en la que mantiene el anonimato de la chica. Mientras que algunos están en su contra y cuestionan su actitud, otros sin duda le apoyan por rebatir que el rosa es un color solo para mujeres.

Omar Montes ya tiene alguna denuncia de la madre de su hijo por amenazas e insultos. “Qué pena que a tu papá le vean como un cheque en blanco y por culpa del dinero y la avaricia no pueda verte. Pero tranquilo, que nadie me va a separar de ti”, fueron las palabras que compartió en su momento acerca del padre de su hijo. Una disputa como muchas otras que acaban incluyendo a los hijos.