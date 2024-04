Olivia Williams, actriz de ‘Friends’, se sincera sobre su dura etapa en la serie: «Fue una tortura»

Friends aterrizó en la pequeña pantalla allá por 1994 y, desde entonces, no ha dejado de conquistar a los espectadores. La popular sitcom se convirtió en un éxito absoluto entre el público de la época, llegando a marcar a numerosas generaciones por el camino. Sin embargo, y según relata la actriz Olivia Williams, no todo fue un camino de rosas.

Como los seguidores del formato recordarán, la actriz británica apareció en el show televisivo en 1998 y lo hizo para dar vida a la dama de honor Felicity. Su paso por la ficción tuvo lugar tan solo en dos episodios, pero ambos pertenecieron a las dos parte de El de la boda de Ross. Uno de los momentos clave de la serie.

Friends contó con un total de 10 temporadas, sumando por el camino con grandes datos de audiencia a nivel internacional. Pero, Olivia Williams ha querido revelar cómo fue su experiencia al trabajar en una serie de fama mundial. En una entrevista concedida a The Independent (vía Deadline), la artista ha confesado que sufrió mucho durante aquellos días.

«Por poner un ejemplo, me llevaron al estudio en un coche compartido con una actriz fantástica cuyo personaje, creo recordar, se llamaba ‘Mujer vieja», recuerda. La británica señala que la actriz en cuestión era «distinguida» y «muy buena». Pero, los altos cargos de la serie no pensaron lo mismo. «Un productor, al que no mencionaré, se limitó a gritarle ‘¡No eres graciosa!’. Y ella no volvió (al rodaje) al día siguiente. Aquello fue alarmante», comenta al respecto.

Pero, no fue lo único que la marcó de su experiencia en la serie. «Friends era una marca, y tenías que encajar en esa marca», explica. «Ibas a maquillaje y peluquería y te decían: ‘aquí tenemos un look, esto es lo que hacemos’. Y eso implicaba, esencialmente, depilarte las cejas con pinzas», señala.

Como es comprensible, este requisito no le sentó muy bien a la actriz. Recordemos que en el mundo de la interpretación el físico y el aspecto de un actor es un factor clave para encajar en el perfil de un personaje. Por ello, Olivia Williams se quedó aterrorizada ante este requisito. «(Les dije) ‘por favor, no me quitéis las cejas, las puedo necesitar para otro trabajo», afirma. «En ese sentido, fue una tortura», manifiesta sobre ello.

Ante esta non grata experiencia, no es de extrañar que la actriz no volviese a aparecer en la serie. Sin embargo, eso no le impidió seguir triunfando en su carrera profesional como actriz. De hecho, en su currículum figura el haber participado en grandes producciones, siendo una de las últimas The Crown.

Olivia Williams fue fichada por la plataforma de Netflix para dar vida a un personaje clave en la última etapa de su historia: Camilla Parker-Bowles. Una interpretación muy aplaudida donde no decepcionó a nadie. Además, y lejos de quedar ahí, se ha confirmado que muy pronto aparecerá como Tula Harkonnen en Dune: La hermandad.