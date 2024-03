Norma Duval, entre lágrimas al ver un vídeo de Carla, su hermana fallecida: «Es una herida que nunca se cura»

La vedette Norma Duval ha sido la última invitada de El camino a casa, el programa presentado por Albert Espinosa en el que los famosos vuelven a su casa, su colegio y a lugares que marcaron su infancia. En este caso el momento más emotivo se ha vivido al recordar la figura de Carla Duval, su hermana, que falleció en el año 2010 por culpa de un cáncer de útero.

La noche comenzó en el barrio de Cuatro Vientos, una colonia militar situada a las afueras de Madrid en la que miles de familias vivían entorno a los cuarteles que allí se encontraban. El padre de norma, que era militar, fue destinado forzosamente desde Barcelona hasta Madrid, por lo que tuvieron que cambiar su vida por completo cuando ella era solo una niña.

Allí creció en una casa con jardín y rodeada de campo, siendo ahora una de las zonas más deseadas por muchos madrileños para vivir cerca del centro y con las comodidades de estar lejos del bullicio. En una España muy distinta creció, pero tuvo que esperar a tener 16 años para que su madre le ayudase a comenzar su carrera artística ante la negativa de su padre.

nombre artístico, siendo hasta entonces conocida solo como Puri: su nombre real es Purificación Martín Aguilera. El resto es historia de una de las mujeres que triunfó en la televisión y que logró ser primera vedette del mítico cabaret Folies Bergère de París.

Norma Duval se rompe al recordar a su hermana Carla

Una vez que visitaron su barrio, Albert Espinosa y su invitada acudieron al teatro Calderón, lugar donde dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y que es casi una segunda casa. En ese momento el presentador sacó una table para que Carla también estuviera presente «de alguna manera».

“A ella no le tocaba irse”, Norma Duval y @espinosa_albert se emocionan recordando a Carla #ElCaminoACasaDuval pic.twitter.com/PtLDVfuHny — El Camino a Casa (@ElCaminoACasaTV) March 19, 2024

La hermana pequeña de Norma murió hace 13 años por culpa de un cáncer de útero, aunque su recuerdo sigue muy vivo en todo su legado artístico. En vídeo que ha recuperado se puede ver cómo habla de su infancia en su casa y de los recuerdos que tenía de ella. «Cuando se iban mis padres de casa, ella se asomaba a la ventana y decía ‘ya se han ido’ y entonces salía corriendo y sacaba un traje de mi tía que nos había regalado de color lila, se lo ponía y empezaba a maquillarse», contaba.

Ese vídeo ha terminado por romper a la invitada de El camino a casa, que no ha podido reprimir las lágrimas. «Qué guapa está y cuánto la echo de menos. Era más como una hija que como una hermana y es una herida que nunca se cura», ha confesado.

«Al final, a todas las familias nos falta alguien. Si no es un hermano es tu madre, es tu padre, es tu mejor amigo, es tu novio, es tu marido… siempre hay alguien que falta. Hay que sobrellevarlo y hay que aceptarlo, pero yo no lo acepto. Ella no debería haberse ido tan pronto, sobre todo porque no le tocaba», ha lamentado.

¿Quién era Carla Duval?

Aunque menos conocida de que su hermana, ella siguió sus pasos en el mundo artístico, siendo actriz y pintora. Todo cambió en el año 2007, cuando le fue detectado por primera vez un cáncer que logró superar gracias a un duro tratamiento. Cuando las cosas parecía ir bien la enfermedad volvió a atacar, siendo en el año 2010 cuando no pudo superarla y falleció dejando marido y dos hijas.