El niño del anuncio «Hola, soy Edu, feliz Navidad» reaparece y desvela cuánto dinero cobró

Los más jóvenes no lo recordarán, pero a finales de los años 90 hubo un anuncio que se convirtió en todo un clásico de la Navidad gracias a un niño que, gracias a una compañía de telefonía, podía llamar a todo el mundo para felicitar las fiestas con la frase: «Hola, soy Edu, feliz Navidad». Ese gesto, que actualmente no sería tan sorprendente debido a las tarifas planas de llamadas que existen, en aquel momento era impensable, ya que cada llamada tenía un coste, especialmente elevado si era a un teléfono móvil. Está claro que mucho han cambiado las comunicaciones, pero aquel anuncio, aquel niño y aquella frase que se repitió hasta la saciedad, se convirtieron en todo un fenómeno antes incluso de que internet llegase a nuestras vidas y pudieran convertirse en virales.

Airtel, compañía de telecomunicaciones que ahora todos conocemos como Vodafone, en aquel momento lanzó una campaña que consiguió llegar al corazón de millones de españoles gracias a la televisión. Cada vez que salía en pantalla era para felicitar la Navidad, pero también hacía pensar en el dineral que tendrían que pagar sus padres en la factura telefónica. Lo cierto es que se trataba de una campaña para vender una de las primeras tarifas planas de llamadas que existieron. Una vez que pasó aquel boom, Enrique (como se llama en realidad) desapareció y poco a poco fue volviendo al anonimato, aunque durante años siguió siendo reconocido por la gente.

Fue en el año 2017 cuando reapareció en los medios para promocionar una consultora de publicidad de la que es creador, por eso poco a poco hizo pequeñas apariciones. En 2018 volvió a los anuncios, esta vez para ser imagen de una marca de coches, además de aparecer en programas como Sálvame y otros espacios en los que se hablaba de niños o personas que habían triunfado en el pasado.

Para este 2024, ha sido el programa Y ahora Sonsoles el que ha querido tener de nuevo a este ahora joven empresario, para hablar de su experiencia. En primer lugar, explicó que estuvo haciendo anuncios hasta los 12 años, aunque fue con el de la conocido compañía con el que más fama consiguió, todo un boom con el que incluso le llegaban a perseguir por la calle.

Poco a poco la situación se calmó a y decidió centrarse en los estudios, aunque gracias a esta experiencia asegura que se decidió por estudiar marketing. Como nota curiosa y debido a su corta edad, cuando le dijeron qué frase tenía que decir, llegó a creerse que hablaba con su padre, que por aquel entonces pasaba largas temporadas trabajando en el extranjero y con el que no era tan habitual hablar por teléfono.

¿Cuánto cobró por el famoso anuncio de «Hola, soy Edu, feliz Navidad»?

Tal y como ha recordado, Enrique realizó tres campañas diferentes, aunque no fue hasta que se vio la fama y la repercusión, cuando sus padres negociaron mejor aquellas apariciones. «Fueron 20.000 euros, que en aquel momento era mucho dinero», dice pensando que para finales de los años 90 suponía un importante extra.

Aunque en un principio ese dinero se guardó para su futuro, un problema de salud de su madre obligó a que se utilizase en los tratamientos, pero por suerte sirvieron para que todo saliese bien. Según explica, permitió que su padre pudiera trabajar menos y poder estar más junto a su familia en unos momentos complicados.