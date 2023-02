Nil Moliner vuelve con ‘Dos primaveras’ como primer single de este año

La primavera está a la vuelta de la esquina, y Nil Moliner lo sabe. Por ello, el artista ha vuelto a dar el salto a la esfera musical de la mano de su nuevo sencillo. Un tema que ha presentado bajo el título de Dos primaveras y con el que ha dejado claro que lo mejor está por llegar.

A través de los versos de Dos primaveras el artista nos habla del amor. El sentimiento que nace cuando sientes más que atracción y cariño por esa persona especial. Eso sí, todo ello sin olvidarte del que tienes que sentir por tí mismo. Una apuesta musical de lo más interesante y atrapante con la que Moliner ha vuelto a dejar a todos con ganas de más.

Dos primaveras es un sencillo muy especial para Nil Moliner. Por ello, ha querido explicar a sus seguidores en redes sociales cómo ha sido el proceso de composición del tema. «He desaparecido de las redes unas semanas y he tenido miedo de que os olvidéis de mí, qué tontería, pero es así. Me he refugiado en las canciones hechas con el corazón y de verdad, sin prisas», ha comenzado escribiendo.

«Quiero escribir historias que nos unan para siempre, que sean vuestras historias también. Aún queda mucho que contar. He vuelto para no dejarte. Ves al wc y a por palomitas, que esto empieza!! Dos primaveras la primera de muchas. ¡Os quiero malditos!”, concluyó.

Asimismo, cabe señalar que el lanzamiento de Dos primaveras ha llegado de la mano de su videoclip oficial. Un audiovisual que ya se encuentra disponible en la plataforma de YouTube y cuyo recibimiento por parte de los fans no ha podido ser mejor. Sin lugar a duda, un tema con el que Nil Moliner no ha decepcionado.