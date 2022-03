Nia ha vuelto por todo lo alto. La cantante canaria comienza el año con lo que según su equipo es «su primer lanzamiento internacional». De esta forma, la artista llega con una espectacular colaboración con Gente de Zona, y uno de los artistas urbanos españoles emergentes, JC El Diamante.

«Encontré compañeros pa ir a Tulum», escribió Nia en sus redes sociales tras el lanzamiento de su nueva colaboración. Se trata de un lanzamiento que ha entusiasmado a la artista canaria, debido al gran paso profesional que supone para ella a nivel internacional.

De esta forma, ‘Tulum’ muestra una nueva faceta musical de NIA. Tras el lanzamiento de su primer EP en formato físico ‘Cuídate’, la artista sigue avanzando con paso firme en su carrera musical, con hits como ‘Me muero de la risa’, y ahora con su esperada primera colaboración internacional.

Y es que la artista está dispuesta a seguir demostrando su parte más polifacética con su capacidad para trabajar con diferentes géneros, pues no hay ninguno que se le resista, como ella misma ha demostrado. Según el equipo cercano a la artista canaria, la cantante llega «Dejando patente la elegancia estilística de una joven con vocación de estrella».

Por otro lado, este fin de semana Nia no ha dejado de recibir mensajes de enhorabuena, tras la final de la edición de ‘Tu cara me suena’ en la que ha participado. La artista demostró gala tras gala ser una de las firmes candidatas a hacerse con la victoria. Una victoria que finalmente se llevó Agoney, también ex concursante de ‘Operación Triunfo’.

Tras el final de ‘Tu cara me suena’, programa que debido a su alto nivel de exigencia le ocupaba gran parte de su tiempo, Nia vuelve a estar centrada al 100% en su carrera como artista, pendiente del estreno de ‘Erase una vez, pero ya no’, su primera serie, de la mano de Manolo Caro y Netflix.