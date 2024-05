Tras la victoria de su canción Zorra en el Benidorm Fest 2024, el grupo alicantino Nebulossa está a punto de subirse al escenario del Festival de Eurovisión 2024 en Malmö para defender su tema como representación de nuestro país en el festival el próximo 11 de mayo. Cada vez están más cerca de su presentación en Suecia, ya que acaba de tener lugar el primer ensayo del grupo.

Nebulossa es un grupo alicantino formado por Mery Bas y Mark Dasousa en el pasado año 2018. Ha sido a raíz de su participación en el festival de selección para Eurovisión 2024 que se dieron a conocer gracias a su tema Zorra, que desde el inicio fue una de las favoritas del Benidorm Fest y terminó siendo la elegida del festival para representarnos en Malmö con 156 puntos.

A pesar de que la canción fuera la ganadora y una de las favoritas para ganar, su victoria generó una gran división en nuestro país, ya que para algunos era un tema «muy vulgar» para representarnos en el festival europeo de música. Lo que es un hecho es que el grupo presentó como una propuesta reivindicativa y revolucionaria para el certamen, ¡y no están dejando indiferente a nadie con su mensaje!

¿Quiénes son Nebulossa?

A pesar de que el grupo naciera en el pasado año 2018, no fue hasta dos años más tarde, en 2020, que lanzaron su primer single, La Colmena, y desde este lanzamiento pareció que cogieron carrerilla y lanzaron un álbum en el año 2021 llamado Poliédrica de mí. Pero el grupo va más allá de la música. Resulta que sus dos integrantes llevan casados más de 20 años y tienen dos hijos en común de 23 y 11 años.

No es la primera vez que el matrimonio se presenta a un festival para acudir a Eurovisión ya que, en el pasado, participaron Una voce per San Marino, el certamen en el que se elige la canción que acudirá al evento europeo en representación de su país. La apuesta de Nebulossa para este concurso fue su tema Glam, que no logró atravesar las puertas de la final.

Lo que no sabían es que la oportunidad se le daría para representar a su propio país este año 2024 con este tema que se ha hecho tan conocido por su mensaje tan propio y revolucionario. Un tipo de mensaje que es cada vez más propuesto en este festival de selección. Un claro ejemplo lo encontramos en Rigoberta Bandini en 2021, otra canción que estuvo rodeada de mucha polémica pero que también era de las favoritas para participar en Eurovisión.

Quedan escasos días para que Nebulossa se suba al escenario del Festival de Eurovisión para defender su tema Zorra y conocer si se llevará el premio de la edición del certamen de 2024. ¿Lograrán llevarse el micrófono de cristal?