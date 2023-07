Natalia Lacunza sorprende con ‘Nunca Llega 05’, su nuevo single

Natalia Lacunza está de vuelta con un nuevo single. Tras el éxito de su último trabajo discográfico, y del lanzamiento de Intro: Duro como primer adelanto de su nueva etapa en la música, el pasado viernes 30 de junio la artista presentó su nuevo single, una canción titulada: Nunca Llega 05.

Se trata de una canción muy esperada por sus fans, con la que la artista Natalia Lacunza continúa compartiendo poco a poco la esencia y la estética que tendrá la nueva etapa que ha comenzado. Una canción donde su voz vuelve a brillar y donde destaca de nuevo su talento como compositora, siendo una de las artistas con más personalidad de la escena nacional.

La propia Natalia Lacunza define su nuevo single como su «canción favorita», tal y como escribió a través de sus redes sociales la noche de su lanzamiento. Unas palabras con las que quiso transmitir a sus fans lo especial que era para ella este tema, y como era de esperar, tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

«Tan difícil como que digas que sí, que me quieres y que lo harías por mí» o «escribí tu nombre en el cristal por si lo veías al pasar, dando vueltas por mi habitación intentando huir de esta emoción» , son algunas de las frases que Natalia canta en su nueva canción, en cuya letra la artista habla sobre una relación de pareja que no avanza y que cada vez está más estancada.

El nuevo single de Natalia Lacunza, un tema con el que vuelve a mostrar su lado más alternativo, ha llegado acompañado de un visualizer, del que se ha encargado la artista y animadora 3D Ángela Bacher, con quien ya trabajó para la portada de su anterior single, Intro: Duro.

Por otro lado, tras su lanzamiento, el segundo single de Natalia Lacunza, con el que poco a poco da comienzo una nueva era, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, así como en YouTube, donde no ha tardado en posicionarse dentro de las principales tendencias.