Las mujeres de los Jonas Brothers, protagonistas en su regreso

Jonas Brothers y sus chicas han protagonizado el videoclip de 'Sucker'

Uno de los regresos más esperados de la música por fin se ha hecho realidad: los Jonas Brothers han vuelto a reunirse después de 6 años.

El éxito que los tres hermanos ganaron junto a Demi Lovato en la película ‘Camp Rock’ dio para que estos pudieran realizar una serie propia en Disney Channel, ‘JONAS’.

Este formato fue un trampolín para lanzarlos al ámbito musical y resultado de ello fueron los cuatro álbumes que dan forma a su carrera musical: ‘It’s About Time’, ‘Jonas Brothers’, ‘A Little Bit Longer’ y ‘Lines’ y ‘Vines and Trying Times’. Más tarde, decidieron probar suerte por separado y anunciaron la disolución del grupo en 2013.

Es por ello que los fans estaban como locos esperando el regreso de este trío de guapos. Más aún enloquecieron cuando ellos mismos lo anunciaron a través de Twitter.

Just for you guys 🎉 pic.twitter.com/IaYohmXMBv — Jonas Brothers (@jonasbrothers) 28 de febrero de 2019

Han vuelto para quedarse y lo han hecho a lo grande, con el temazo ‘Sucker’, el cual ha dado lugar a un vídeo de lo más espectacular.

En este, que en sólo 5 horas ha alcanzado casi dos millones y medio de reproducciones, no sólo Nick, Joe y Kevin son los protagonistas. Los hermanos nos han sorprendido al incluir a sus chicas en el vídeo.

Priyanka Chopra, esposa de Nick, Sophie Turner, novia de Joe y Danielle Jonas, casada con Kevin, han aparecido deslumbrantes con unos vestidos de época cuanto menos llamativos.

El ambiente, un castillo medieval que parece sacado de un cuento, ha acompañado a la escena, que parece ser una fiesta entre príncipes y princesas de lo más divertida.

No cabe duda de que vamos a tener pegada esta canción durante muchos meses, y eso que solo ha sido un aperitivo de lo que los Jonas Brothers están por sacar.