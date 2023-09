Muere trágicamente en una cirugía estética: «La dejaron caer de la camilla»

La familia de la joven Laura Sofía Amaya llora su muerte después de someterse a una cirugía estética. Colombiana de nacimiento, vivía desde hace años en España, donde estudiaba, pero decidió trasladarse a Bogotá para someterse a un lipoescultura.

Desde hace años su vida en Europa le permitió ahorrar el dinero necesario, 7 millones de pesos colombianos (alrededor de 1.700 euros), para realizar la operación. Este viaje debía servir para visitar a su familia y poder regresar a nuestro país con su nueva figura.

Tal y como ha declarado su familia, la fallecido conoció a la doctora que le practicó la operación gracias a las redes sociales y a los testimonios de otras personas conocidas que se habían puesto en sus manos. En todo momento le dijeron que era un procedimiento completamente fuera de peligro y con anestesia local.

El pasado 15 de septiembre acudió a la cita acordada para someterse a la intervención, pero las cosas se complicaron en el quirófano. En palabras de la prima de la víctima, durante el procedimiento Sofía comenzó a convulsionar, hasta el punto en el que se cayó al suelo.

«La cirugía se complicó. Sofi empieza a convulsionar, hubo un descuido de esta supuesta cirujana, pues Sofi se les cayó de la camilla, las convulsiones empeoraron y al final la mujer decide llevarla a la Clínica Olaya, pero llegó allí con los signos muy bajitos. La reanimaron, la entubaron, pero Sofi no sobrevivió», cuenta a Caracol TV.

Brenda Celeita, la supuesta doctora que realizó la operación, ha cerrado por completo sus redes sociales tras la muerte de su paciente. Era en ellas donde publicitaba sus sevicios como médico «esteticista profesional». Pero las cosas no eran como se esperaban: «Nos convenció, nos dijo que no pasaba nada. Eso no era una clínica, era un local».

Una joven de 23 años que había llegado a Colombia con la intención de practicarse una cirugía estética murió en un consultorio en el sur de Bogotá. ¿Qué pasó? Le contamos. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/LxADOAqhbs — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 20, 2023

Actualmente las autoridades colombianas buscan a esta supuesta doctora, que se encuentra desaparecida desde que Laura Sofía Amaya murió en sus manos.