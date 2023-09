Muere Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth, a los 56 años

Steve Harwell ha fallecido a los 56 años de edad. El vocalista de Smash Mouth hasta anunciar la retirada del grupo en el año 2021, se encontraba en cuidados y este domingo su manager había confirmado que estaba en sus últimas horas. Una triste noticia que deja de luto a la industria musical.

El artista se encontraba bajo cuidados paliativos en su casa junto a su marido, tal y como confirmó el representante de Smash Mouth este domingo. «Aunque Steve todavía está aquí con nosotros, lamentablemente sólo será por un corto tiempo», expresaba en el comunicado emitido.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, los integrantes de Smash Mouth han publicado un comunicado en sus redes sociales, en el que se despiden de su compañero y amigo. «Steve Harwell era un verdadero original americano», comienza el escrito.

Steve Harwell was a true American Original. A larger than life character who shot up into the sky like a Roman candle. Steve will be remembered for his unwavering focus and impassioned determination to reach the heights of pop stardom.

