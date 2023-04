Muere Patricia Rite, de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, a los 30 años por un cáncer metastásico

Patricia Rite consiguió hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país tras su participación en Mujeres y hombres y viceversa en el año 2015. Una oportunidad única con la que cosechó un grandísimo número de seguidores en redes sociales. Y es precisamente a través de ellas donde, hace cuatro años, confirmó que le habían detectado un cáncer metastásico. Tras mucho tiempo de lucha, el pasado domingo falleció a los 30 años.

La enfermedad, durante los últimos meses, había avanzado a pasos agigantados. Algo que la propia Patricia Rite confirmó en sus redes sociales. Y es que, hace tan solo unas semanas, la joven confirmó que había sufrido una recaída. El pasado domingo, por la noche, la propia familia confirmó su muerte a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos”, se podía leer en el mensaje. Por si fuera poco, también quisieron dar las gracias a todas y cada una de las personas que han apoyado a Patricia en este proceso, a todas las que han estado a su lado de una manera u otra.

Debemos tener en cuenta que el caso de Patricia Rite se convirtió en todo un ejemplo de superación en muchos sentidos. Conforme compartía detalles de su enfermedad con total naturalidad, aumentaba el número de seguidores tanto en Instagram como en Tik Tok. Destacaba por contar su día a día con esta complicada enfermedad.

Una enfermedad que le diagnosticaron en 2019, a raíz de un lunar que tenía desde que era pequeña. Desde entonces, no ha dejado de perder la sonrisa en ningún momento, por muy duro que fuera el tratamiento al que se sometía. A pesar de todo, a principios de este mes, Patricia Rite recibió una malísima noticia, que ella misma confesó: “El TAC no ha ido como yo esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento”.

“Me encuentro muy triste, con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo”, reconoció. La andaluza siguió explicando a sus seguidores lo que le ocurría: “Lo poco que tenía sano, ya no lo está”. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “La enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra”. Una enfermedad que, por desgracia, terminó llevándose su vida. Descansa en paz, Patricia.