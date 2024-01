Muere Órla Baxendale, conocida bailarina de 25 años por una reacción alérgica

El pasado 11 de enero falleció la famosa bailarina Órla Baxendale a causa de una reacción alérgica a los 25 años de edad. La natural de Manchester falleció durante un ensayo a raíz de ingerir unas galletas Vanilla Florentine que no indicaban la presencia de cacahuetes en su composición, a los cuales la joven era alérgica, lo que le provocó un shock anafiláctico.

Fue Marijo Adimey, abogada de la familia de la fallecida, la que comunicó la trágica noticia. Con el comunicado denunció la imprudencia del fabricante de no señalar como precisaba los componentes de las galletas y ha aprovechado para pedir justicia al supermercado donde la bailarina adquirió las galletas. El establecimientol, por su parte, ya ha retirado estas galletas y ha lamentado lo ocurrido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 👽☘️ (@orla_baxendale)

La representante legal ha aclarado que la joven siempre revisaba los componentes de los alimentos que ingería, por lo que no resultaba culpa de la bailarina. Además, siempre estaba acompañada de su EpiPen, un autoinyector de epinefrina, y lo manejaba perfectamente, pero tal fue la reacción que resultó mortal para la joven bailarina.

Se encontraba ensayando para el proyecto del que formaba parte, la obra ALICE, basada en Alicia en el País de las Maravillas, de la compañía MOMIX Dance, que ha lanzado un comunicado a través de las redes sociales lamentando la muerte de la joven bailarina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 👽☘️ (@orla_baxendale)

El comunicado de la compañía

«Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de un alma brillante, Órla Baxendale, una bailarina MOMIX, colega, y amiga que nos dejó demasiado pronto a los 25 años de edad el 11 de enero, 2024», comenzaba diciendo la compañía de danza.

«Órla es la personificación del entusiasmo, fuerza, y belleza. Conocida por su peculiar personaje y su amor sin ataduras por aquellos a su alrededor, era una fuente de alegría e inspiración para todos», alababan a la joven. «Su presencia era un recordatorio constante de vivir la vida al máximo, una lección que ella abrazaba con todo el corazón y animaba al resto para adoptarla», decían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Momix (@momixofficial)

«Una mujer de muchos talentos, el carisma de Orla y su espíritu vibrante se avivaba a través de su trabajo con The Alvin Ailey School, Nemacolin Holiday Village, Steps on Broadway, The Ride, Club Pilates, English with an Accent, MOMIX y muchas otras. Su pasión por el baile se expandía lejos de una sola disciplina ya que era una balletista exquisita, contemporánea, y step dancer irlandés.»

«Nos despedimos de un alma bella que nos enseñó la importancia de abrazar la vida. Que Órla descanse en paz y continúe inspirándonos desde las estrellas. Su luz brillará para siempre en nuestro corazón.» Así finaliza el comunicado de la compañía a la que pertenecía Órla Baxendale y que ha querido despedirse de la bailarina inglesa.