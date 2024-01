Muere Norman Jewison, director de ‘Jesucristo Superstar’ y ‘Hechizo de luna’, a los 97 años

El mundo del cine llora la pérdida de una de sus estrellas más legendarias. Según se ha informado, Norman Jewison, reconocido director de largometrajes como Hechizo de luna y En el calor de la noche, ha fallecido a los 97 años.

Un noticia que ha causado una gran conmoción entre los amantes de su arte cinematográfico. Su publicista, Jeff Sanderson, ha explicado que el director murió el pasado sábado en su residencia de Los Ángeles (Estados Unidos).

RIP Norman Jewison MOONSTRUCK (1987) pic.twitter.com/VCMZio4dIG — Michael Warburton (@MichaelWarbur17) January 22, 2024

Tal y como ha informado The Hollywood Reporter, el trabajo de Norman Jewison fue muy alabado por la critica a lo largo de los años. El director fue nominado al Oscar por largometrajes como La historia de un soldado (1985), ¡Que vienen los rusos! (1967) y En el calor de la noche (1968), entre muchos otros.

Una larga carrera tras las cámaras que le valieron un total de 46 nominaciones y 12 Oscars. Asimismo, fue la comedia, con 40 Pounds of Trouble, lo que le abrió las puertas de la industria y le hizo despegar por todo lo alto. Pues, gracias al buen resultado obtenido en taquilla, firmó un contrato de siete años con Universal.

Precisamente, fue durante este contrato con la productora que creó obras como The Thrill of It All. Eso sí, a pesar de ser una estrella en la gran pantalla, Jewison nunca olvidó sus orígenes en la televisión. Por ello, no abandonó del todo este ámbito audiovisual. De hecho, fue productor ejecutivo de programas como The Judy Garland Show. Sin duda, una trayectoria profesional por la que siempre será recordado.