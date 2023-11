Muere repentinamente Kevin Turen, productor de ‘Euphoria’ y ‘The Idol’, a los 44 años

El mundo de la industria cinematográfica está de luto. Kevin Turne, uno de los productores más reconocidos en todo el mundo por haber trabajado en producciones como Euphoria o The Idol, ha fallecido el pasado fin de semana a los 44 años. La primera confirmación de la trágica noticia llegó de la mano de su padre, el pasado domingo.

Eso sí, por el momento, no se han compartido más detalles sobre las causas que han provocado el inesperado fallecimiento de Kevin Turne, que llega varios meses después de la muerte de Angus Cloud. Este productor, nacido en Nueva York en 1979, ha hecho un excepcional trabajo en sus décadas de trayectoria profesional. Pero si hay dos proyectos que le marcaron para siempre, en muchos sentidos, fueron Euphoria y The Idol.

La primera de esas mencionadas producciones supuso un punto de inflexión en la trayectoria de diversos actores, como es el caso de Jacob Elordi, Sydney Sweeney o, incluso, Schafer. Recordemos que la producción de la tercera temporada de Euphoria se ha visto cancelada como consecuencia de la huelga de Hollywood. Una nueva etapa en la que Turne iba a participar.

Kevin Turen, Producer on ‘Euphoria’ and ‘The Idol,’ Dies at 44 https://t.co/L2QXwKguCI

