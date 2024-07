Muere la influencer Tatyana Ozolina, «la motera más guapa de Rusia», a los 38 años

El mundo de las redes sociales está de luto. Tatyana Ozolina, reconocida influencer, ha fallecido a los 38 años. Conocida popularmente como «la motera más guapa de Rusia» ha sido víctima de un aparatoso accidente de moto. La creadora de contenido se estrelló contra un camión mientras se encontraba de ruta en Turquía.

El trágico suceso tuvo lugar entre Mugla y Bodrum. En un momento dado, Tatyana Ozolina perdió el control de su medio de transporte favorito, provocando un terrible accidente por el que murió en el acto. Su acompañante, en cambio, resultó gravemente herido aunque no se teme por su vida.

Desde la dirección de la Asociación MotoMoscow, han querido compartir un mensaje tras la noticia de la muerte de Tatyana Ozolina: «MotoTanya ya no está con nosotros. Tuvo una vida brillante y hermosa, millones de personas la siguieron». Por si fuera poco, fueron más allá: «Tal vez no haya un solo motorista en el país que sea indiferente a Tatiana. Fue adorada, envidiada, premiada y, al mismo tiempo, discutida y calumniada. Ahora solo me queda su recuerdo».

Hace poco más de una semana, la influencer realizó su última publicación en Instagram. En ella, confirmaba que pasar de Turquía a Grecia y tener la oportunidad de recorrer muchas carreteras de Europa. ¡Ese era su deseo en estos momentos! A pesar de los intentos y los esfuerzos, las autoridades le impidieron que pudiera hacerlo: «Me molestó no poder hacerlo, aunque sabía que podía ocurrir. Así que, seguí adelante para conquistar la hermosa, cálida y hospitalaria Turquía», reconoció.

A lo largo de su trayectoria en redes sociales, Tatyana llegó a acumular hasta 1 millón de seguidores. Esto hizo posible que tuviese la oportunidad de realizar numerosas excursiones, secuencias e incluso campañas publicitarias. A pesar de todo, su mayor pasión es lo que ha acabado arrebatándole la vida.

Su familia, como no podía ser de otra manera y al verse abrumada por lo ocurrido, no ha dudado en utilizar el perfil en Instagram de la fallecida. Y lo han hecho, entre otras cuestiones, para agradecer el incondicional apoyo que están recibiendo en estos duros momentos. Además, han hecho saber que van a hacer todo lo que está en su mano para esclarecer los hechos y tratar de sanar esa profunda herida. Todo ello mientras han compartido un número de cuenta para recaudar fondos para poder sufragar todos los gastos, entre los que se encuentra el de la repatriación del cuerpo de Tatyana. Estamos ante una triste y dura pérdida, qué duda cabe. Descanse en paz.