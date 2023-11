Muere Francesc Picas, ex miembro de Loco Mía, a los 53 años

El mundo de la música llora la pérdida de una de sus grandes estrellas. Francesc Picas, ex miembro de la agrupación musical Loco Mía, ha fallecido a los 53 años en Barcelona. Ha sido la familia del artista la que ha informado de la situación a través de un comunicado en redes sociales.

«La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido. La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo. La Familia», escriben.

La noticia fue comunicada un día antes en la plataforma de Facebook, donde revelaron que Francesc Picas habría fallecido el pasado 18 de noviembre. Asimismo, la familia del cantante habría optado por no revelar las causas de la muerte.

«Nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas», reza en el escrito. Como es comprensible, la conmoción de los fans del artista ante la revelación de esta triste noticia no se ha hecho de esperar.

Francesc Picas comenzó a formar parte de Loco Mía en 1989, cuando tenía 17 años. Desde entonces, se convirtió en uno de los miembros más queridos por el público. Fue en 1992 cuando decidieron separar sus caminos y Francesc Picas apostó por estudiar Psicología. Todo ello sumado, posteriormente, a su carrera como artista en solitario.