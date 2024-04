Muere la esposa de Warwick Davis, actor de ‘Harry Potter’, a los 53 años: «Ha dejado un enorme vacío»

El pasado 24 de marzo falleció la actriz Samantha Davis, esposa de Warwick Davis, actor de Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2. Casi dos meses después de la muerte de su esposa, el actor ha querido dedicarle unas palabras a través de un comunicado emitido por un gran medio que han emocionado a todos sus seguidores.

Lo ha hecho a través de un comunicado emitido por la BBC donde ha contado como se encuentra tras esta pérdida: «Su fallecimiento ha dejado un enorme vacío en nuestras vidas como familia. Echo de menos sus abrazos. Era un personaje único, siempre veía el lado bueno de la vida, tenía un gran sentido del humor y siempre se reía de mis chistes malos». El intérprete ha conmovido a sus seguidores con estas palabras sobre la pérdida de sus esposa, quien para él fue su «confidente más confiable y una ferviente partidaria de todo».

We are saddened to report the passing of actress Samantha Davis — wife of Warwick Davis — at the age of 53.

In addition to roles in ‘Willow’ (1988) and ‘Harry Potter and the Deathly Hollows Part 2’ (2011), she also co-founded the charity “Little People UK” with her husband. pic.twitter.com/Q0vN0vdqGx

