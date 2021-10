Concha Márquez Piquer, hija de Concha Piquer, ha fallecido a los 75 años de edad por causa de una infección pulmonar. Tal y como adelantaba el programa ‘Sálvame’, lo hizo acompañada de su marido y sus hijos en un hospital madrileño tras más de treinta días de ingreso.

Ramiro Oliveros, su marido, lo confirmaba al programa solo unos minutos después de la terrible noticia. Según la información del programa de Telecinco, habría ocurrido alrededor de las 16 horas de este lunes 18 de octubre. Este momento se produjo en el Hospital Quirón de Madrid, donde permanecía desde hace semanas.

Debutó como cantante con tan solo 24 años de edad en el teatro Calderón de Madrid. Aquella sería solo una primera toma de contacto, ya que no fue hasta 1970 cuando se presentó ante el público con sus propias canciones en un concierto en el que estuvo arropada por gran orquesta para interpretar 20 temas propios.

Concha Márquez Piquer vivió un primer matrimonio el torero Curro Romero. Fruto de aquella relación nacieron dos hijas. Coral, fallecida en un accidente de tráfico en el año 1986, y Concha. La pareja se separó, pero la cantante se negó durante tres años a concederle la nulidad matrimonial, algo que finalmente consiguió en 1982.

Concha Márquez Piquer era la hija de la gran Concha Piquer, a la que siguió los pasos como cantante, y del torero Belmonte Rubio. Su nacimiento de produjo en Argentina, donde fue apadrinada por la mismísima Eva Perón.

Predijo la muerte de su propia hija

La segunda hija de Concha Márquez Piquer, Coral Romero, murió en accidente de coche cuando se encontraba en Estados Unidos. La joven daba sus primeros pasos en la industria musical como cantante y viajó a América para perfeccionar su ingles antes de grabar su segundo disco, donde ocurrió el terrible suceso.

La hermana de Coral Romero explicó en ‘Lazos de Sangre’ tuvo la terrible premonición de no volvería a ver a su hermana: “Cuando ya estaba en Estados Unidos yo iba a una fiesta y le pedí el reproductor de VHS a mi madre para que mis amigas pudieran escuchar cantar a mi hermana. Ella me dijo que no. Que mi hermana no iba a volver a cantar”.