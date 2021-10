Concha Márquez Piquer ha fallecido a los 75 años. La cantante llevaba un tiempo delicada de salud. Fue la primera esposa de Curro Romero y tuvo tres hijas, una de ellas fallecida en un accidente. El fallecimiento se ha producido esta tarde en la clínica Quirón de Somosaguas (Madrid). Una grave enfermedad pulmonar la mantenía ingresada desde hacía un mes en el hospital y este 18 de octubre ha acabado con su vida. La cantante es conocida en nuestro país por ser hija de toda una leyenda en la canción española como es Concha Piquer, referente musical en los años 50.

El pasado sábado experimentó una ligera mejoría e incluso recibió alguna visita en su habitación. Pese a su delicado estado de salud su pronóstico no era grave y esta infección respiratoria ha llegado por sorpresa para quitarle la vida.

Concha Márquez Piquer recibirá cristiana sepultura en la misma tumba donde descansan los restos mortales de su madre, doña Concha Piquer, en el cementerio de San Isidro. Por deseo expreso de la familia la velarán y despedirán en la más absoluta intimidad y sólo piden que respeten su dolor y estar alejados posibles del interés mediático.

Hace un año que la periodista Beatriz Cortázar hablaba de un preocupante empeoramiento de salud de la artista. Lo hacía durante la emisión del programa Lazos de Sangre dedicado a Concha Piquer: «La salud de Concha Márquez Piquer no está bien. Ella ya no sale de casa apenas. Ya no hacen esos grandes viajes». En 2020 decidió retirarse de los escenarios para centrarse en su salud y en su vida familiar, algo de lo que habló su hija Iris: «Me hubiera gustado que siguiera cantando, pero hay que respetar la decisión de cada uno de retirarse cuando uno quiere».

En el apartado sentimental, Concha Márquez Piquer estuvo casada con Curro Romero, junto a quien protagonizó una gran polémica al separarse. Concha se opuso tajantemente a darle la nulidad matrimonial, haciendo buena su profunda creencia católica. Pasaron tres años desde su ruptura en 1979 hasta que se formalizó el divorcio, que ocurrió cuando la democracia ya permitía la disolución de los matrimonios, prohibida durante la dictadura. Sin embargo, más de cuatro décadas después el torero sigue sin conseguirla y ese es el motivo por el que no ha podido casarse por la iglesia con Carmen Tello.