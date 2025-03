Supervivientes 2025 afrontó, el pasado jueves 20 de marzo, una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre de la primera expulsada de la edición, pero también fuimos testigos de cómo Terelu Campos activaba el protocolo de abandono por segunda vez desde que comenzó el reality. Además, durante la estancia en Palapa de los concursantes de Supervivientes 2025 pudimos ver imágenes de cómo los habitantes de Playa Furia se saltaron las normas. Pero no todo queda ahí, puesto que los espectadores vieron cómo Anita Williams, de Playa Calma, no pudo evitar sentir celos al ver lo bien acompañado que estaba Montoya en Playa Furia. Y es que gran parte de sus compañeras estaban solteras. Todo comenzó cuando, desde la valla que separan ambas islas, Anita y Terelu Campos comentaban lo que estaba sucediendo. El de Utrera preguntó a su ex novia si le estaban cuidando, y ella alegó que «mucho».

«Aquí muy bien, hay gente buena y bonita. Al final, mira… Me gustan los retos», comentó Montoya, y añadió: «Claro, te he dejado a los mastodontes». La catalana comenzó a hacer ver los celos que sentía: «Ah, que querías tú a las ‘mastodontas’ ahí». Un comentario que no pasó desapercibido para el andaluz: «Ya está celosilla…», mientras que Anita Williams fue mucho más allá: «Como lapas. Hay más lapas que en las rocas, que ya me han dicho…» Terelu Campos no tardó en tratar de descifrar esa conversación que estaban teniendo los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones: «Había ido de que ‘Te dejo a ti la mejor playa’ porque sabe que aquí están todos pillados, los machos, y se ha ido con las cuatro solteras», comentó la madre de Alejandra Rubio. Es más, no tardó en preguntar a Montoya cuál de sus compañeras le gustaba más.

El de Utrera optó por ser completamente honesto: «Yo dormiría con Carmen Alcayde abrazándonos, Gala también…», reconoció, pero quiso hacer hincapié en algo muy concreto: «Yo no entiendo los celos repentinos, de verdad. No lo entiendo». Anita quiso aclararlo para evitar malentendidos: «No estoy celosa, yo te quiero un montón. Pero mira, si te enamoras de otra, pues tampoco puedo hacer nada», comentó, algo molesta.

«Pero puedo tener una conexión real, ¿no?», respondió Montoya, haciendo alusión a lo que ella repetía en La isla de las tentaciones 8 con Manuel González. Terelu Campos quiso tirar de humor para tratar de rebajar la tensión que se había creado entre los dos: «Dejo inaugurada la ventanilla del amor».

Como no podía ser de otra manera, en la gala del jueves, Jorge Javier Vázquez quiso ser muy directo con Montoya. De esta forma, le preguntó si seguía o no enamorado de Anita. El andaluz reconoció que, en estos momentos, únicamente estaba centrado en la supervivencia y en tratar de olvidar todo lo ocurrido en los últimos meses.

«Ya comuniqué todo, lo importante ocurrió fuera. Me sorprenden esos celos, nunca la he visto celosa», alcanzó a decir Montoya. Anita Williams aclaró que ese curioso ataque de celos era de broma, por lo que su ex novio no tardó en aprovechar la ocasión para tirar de ironía: «Entre broma y broma… los celos asoman».

Lejos de que todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez quiso ir mucho más allá al hacer una pregunta muy concreta al ex participante de La isla de las tentaciones 8: «¿Crees que te puede gustar Gala?». Él no tardó en tirar de honestidad: «Ahora mismo tengo el corazón… Ahora solo me gusta comer. Tengo el corazón destrozado. Quiero un corazón, pero en forma de pez, agua, fuego y cofre». La modelo, por su parte, reconoció que no sabía si le podía llegar a gustar Montoya, puesto que todavía no le conocía del todo.