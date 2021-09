MONSTA X ha vuelto y lo ha hecho de la mejor manera posible, lanzando su nuevo sencillo musical. Presentado bajo el nombre de ‘One Day’, la banda de K-pop ha vuelto a sus orígenes y ha lanzado su primer tema en inglés después de mucho tiempo. Recordemos que la banda fue la primera del género K-pop en lanzar un disco exclusivamente en inglés, ‘All About Luv’, con el que obtuvo un éxito sin precedentes.

Ahora han regresado y lo han hecho con una composición de ritmos lentos y cuya letra trata sobre haber perdido o roto con alguien. Un tema de desamor que ha sido recibido con los brazos abiertos por todos sus fans y con el que los miembros de la banda se han mostrado muy emocionados de lanzar.

«Ha pasado mucho tiempo desde que lanzamos una canción en inglés. Para sacar este tema, hemos tenido mucho apoyo y ayuda, asique me gustaría dar mi más sincero agradecimiento. Debido a la pandemia, no pudimos ver a nuestras MONBEBE internacionales, sin embargo, siempre han sido la luz y la energía para nosotros. Un agradecimiento especial a nuestros MONBEBE, porque por ellos conseguimos llegar hasta aquí», ha declarado el cantante Kihyun.

Pero eso no ha sido todo, el lanzamiento de ‘One Day’ ha venido de la mano de un challenge muy especial, apto únicamente para los más valientes. Un reto que ha sido propuesto por los propios integrantes de MONSTA X y donde retan a todos sus fans a bailar los característicos pasos de baile del tema. Como no podía ser de otra forma, con el hashtag #OneDayDanceChallenge los fans de la banda surcoreana no han dudo ni un segundo en sumarse al challenge, haciéndolo viral en muy poco tiempo.