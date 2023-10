El pasado jueves 5 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de GH VIP 8. Tras la expulsión de Luca Dazi en la primera semana de concurso, era el momento perfecto para conocer quién sería la segunda persona en abandonar el reality de Telecinco por decisión de la audiencia. En esta ocasión, Sol Macaluso y Laura Bozzo eran las que se estaban jugando la expulsión.

En un momento dado, Marta Flich conectó con la sala en la que se encontraban las dos, en la casa de Guadalix de la Sierra. Sin más preámbulos, la presentadora de televisión comunicó el nombre de la persona que tenía que poner fin a la aventura.

«La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión… ¡Laura!», exclamó Marta Flich desde plató. Por lo tanto, con un 75% de los votos, Sol Macaluso debía poner punto y final a su sueño. La concursante peruana, por su parte, no pudo evitar tirarse al suelo de la emoción al saber que la audiencia la había salvado.

Eso sí, al levantarse, tuvo que despegarse con el dedo un ojo que se le había cerrado: «¡Se me ha pegado el ojo!», exclamó la concursante salvada. Esto se produjo por el pegamento de pestañas que previamente había utilizado. Acto seguido, no tardó en agradecer a la audiencia el gesto que habían tenido con ella: «A partir de hoy, van a conocer a Laura Bozzo. ¡Hoy empieza mi juego! Gracias por la oportunidad».

Lejos de que todo quedase ahí, Laura Bozzo siguió dando de qué hablar. «Marta Castro me dijo que saldría expulsada porque ella conoce muy bien los realities españoles… ¡Pues no lo conocerá tan bien!», exclamó la peruana. Por si fuera poco, no tardó en aprovechar la oportunidad para sentenciar, de una vez por todas, a Marta Castro: «¡Ahora vamos a la guerra!».