¿Quién es la misteriosa chica de rojo que promociona Telecinco?

Telecinco continúa buscando nuevas alternativas para conseguir frenar la superioridad en audiencias de Antena 3, que ya acumula un año completo de victorias. Desde hace varios días los espectadores de la cadena pueden ver un anuncio en el que la protagonista es una misteriosa chica de rojo.

Aunque por el momento Mediaset no ha querido dar ningún tipo de detalle, para mantener la expectación, todo apunta a que podría tratarse de la promoción del nuevo programa The Bachelorette, el spin-off de The Bachelor, del que compró los derechos el pasado verano junto a The Farm, programa que conocemos como Pesadilla en El Paraíso.

Mientras la granja de los famosos no está consiguiendo ni mucho menos los resultados esperados, el grupo ya parece acelerar el paso para buscar un nuevo recambio para plantar cara a Antena 3. Este nuevo programa es un dating show en el que una joven buscará un amor.

La misteriosa chica de rojo que anuncia Telecinco será una persona que ha conseguido un gran exito en su vida, pero en el terreno sentimental no habría tenido suerte para encontrar pareja. Para ello, un grupo de pretendientes acudirá para intentar encontrar el amor.

Esta mecánica serña familiar para los espectadores, ya que recuerda mucho a otros formatos que gozaron de gran éxito en el pasado como Mujeres y Hombres y Viceversa, Granjero busca esposa o Un príncipe para Corina. En este caso, Jesús Vázquez es el presentador elegido.

Aunque las teorías sobre este nuevo programa no acaban ahí. Pese a que no se ha confirmado que se trata de The Bachelorette, muchos ya están pensando en quién podría esconderse bajo esa misteriosa chica de rojo. Aunque podría tratarse de una anónima, todo hace pensar que podría ser una famosa del universo Mediaset.

Las redes sociales ya apuntan el nombre de una de las caras más conocidas de otros realities, y que ha conseguido ser un talismán en audiencias. Adara Molinero es el nombre más repetido después de que ganadora de GH VIP 7 rompiese su relación amorosa con Rodri este pasado verano.