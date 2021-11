La gala LACMA Art + Film 2021 celebrada en Los Ángeles (EE.UU) la semana pasada dejó grandes imágenes para el recuerdo. El evento, que fue presentado por la firma Gucci, reunió a un sinfín de celebridades, entre las que se encontraban Miley Cyrus y Billie Eilish.

En la edición de la gala de este año, concretamente la décima edición, se rindió homenaje al cineasta Steven Spielberg, y también a los artistas estadounidenses Amy Sherald y Kehinde Wiley. De esta forma, muchos de los rostros más reconocidos del momento se reunieron en una misma fiesta.

Eva Longoria, Dakota Johnson, Jared Leto, Billie Eilish, Miley Cyrus, Serena Williams, Salma Hayek, Paris Hilton, Jake Gyllenhaal o Hailey Bieber, son solo algunos de los rostros que acudieron al evento, en el que también se encontraba el oscarizado actor Leonardo DiCaprio, quien no podía faltar tras haber dado el gran salto a la fama gracias a Spielberg.

Miley Cyrus and Billie Eilish last night 🖤 pic.twitter.com/f6NpRgofxn

Una fiesta que dejó una imagen muy esperada, que sorprendió enormemente a los fans. Se trata ni más ni menos que de una imagen de Miley Cyrus y Billie Eilish, después de que ambas artistas hayan expresado en multitud de ocasiones lo mucho que se admiran.

Miley Cyrus fue una de las estrellas que eclipsó a todos los presentes con su look durante el photocall del evento. La artista, vestida con un traje con estampado de flores firmado por Balenciaga, puso el broche de oro a la noche con su imagen junto a Billie Eilish.

«Por cierto, no quieras saber de qué estaban hablando Hails y Billie», escribió la artista en su cuenta de Twitter, en la que aparece charlando junto a la modelo y la artista. Una imagen tras la cual, los fans de ambas artistas han vuelto a pedir una colaboración.

BTW you don’t wanna know what me, Hails & Billie were talking about. 🤐 pic.twitter.com/TqyAYvCDGa

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 7, 2021