No es ningún secreto que Miguel Frigenti está disfrutando muchísimo de esta nueva oportunidad que le ha dado la audiencia de ‘Secret Story’. Aunque fue uno de los primeros en abandonar la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, finalmente obtuvo el privilegio de ser uno de los dos repescados de la edición.

Y lo cierto es que está aprovechando cada segundo de esta nueva experiencia. Es más, cada vez está más cómodo el ‘La casa de los secretos’. Bien es cierto que ha estado unos días bastante decaído como consecuencia de la expulsión de Adara Molinero. Afortunadamente, Luis Rollán, Sandra Pica, Julen y Gemeliers han estado apoyándole en todo momento.

Dani y Jesús, en los últimos días, han pasado mucho más tiempo con el colaborador de ‘Sálvame’. A tal punto llega la cosa que entre ellos que las bromas ni los buenos momentos no cesan. Un claro ejemplo lo encontramos en el mismo corte de pelo que se hicieron Dani y Miguel Frigenti, en un arrebato de locura.

Pero no todo queda ahí, y es que el tertuliano y Jesús también están cogiendo muchísima confianza entre ellos. Tanto es así que, en un momento de lo más inesperado, Miguel Frigenti quiso sincerarse como nunca con el cantante: “Si tú tuvieras seis años más, fueras gay y yo no tuviera novio, yo me hubiera enamorado de ti”.

Una confesión que no ha dejado indiferente a nadie pero, por la honestidad que transmitía Frigenti con sus palabras, Jesús no dudó un solo segundo en darle un fuerte abrazo. Lejos de que todo quede ahí, el integrante de Gemeliers fue al Cubo con su hermano y Luis Rollán para hacerles saber lo que le acababa de decir su compañero.

El colaborador de ‘Viva la vida’, en ese preciso instante, reconoció entre risas que “a mí la edad ya me da igual. Mientras que respire…”. Después de estar en el Cubo, Jesús ha hecho saber a Miguel Frigenti que había contado, junto a Dani y Luis Rollán, lo que le había dicho. Es entonces cuando el colaborador quiso saber qué había opinado el amigo de Isabel Pantoja: “Que qué bonito”, reconoció el andaluz. “¿A qué es muy bonito?” cuestionó el nominado de esta semana. Lo cierto es que, poco a poco, todos comienzan a estrechar lazos en ‘Secret Story’.

Miguel Frigenti se juega su continuidad en ‘Secret Story’

El colaborador de televisión se enfrenta a un auténtico duelo contra Cristina Porta, la que era su amiga cuando comenzó su etapa en el concurso. Estamos ante dos grandes concursantes por lo que, pase lo que pase en el resultado, será una enorme pérdida para el reality. Aún puedes votar para decidir quién de los dos, oficialmente, hoy no pasará una noche más en Guadalix de la Sierra. ¡Tú eliges!