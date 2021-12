En vísperas navideñas, Martin Garrix uno de los productores e impulsores de la música electrónica actual, ha sorprendido con un nuevo tema antes de que digamos adiós al 2021, llamado ‘Won´t let you go’.

En esta ocasión, el neerlandés ha vuelto a repetir colaboración con Matisse y Sadko, como ya hizo anteriormente en otros hits como ‘Together’, ‘Mistaken’, ‘Forever’ o ‘Hold On’ entre otros.

Además, en este nuevo tema, también contarán con la participación de John Martin, quien pondrá voz a este intenso tema.

No se puede esperar menos de esta colaboración a cuatro, en la que participan artistas que arrasan tanto en festivales como en plataformas musicales como Spotify, alcanzando cientos de millones de oyentes.

‘Won’t let you go’ arranca teniendo unas altas expectativas por parte de su público. Este tema parece ser el resultado de un mix de las mejores colaboraciones de Martin Garrix, donde se pretende generar más que un hit, un himno que prometa sonar en las discotecas y en los festivales de verano en 2022.

First show back in almost 2 years and WOW I missed you guys!! ❤️❤️ thank you for last night pic.twitter.com/thguD8E0ux

— MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) August 28, 2021