Marta Soto emociona con el estreno de la canción ‘Fantasmas’

Marta Soto está viviendo un gran momento profesional. Tras el lanzamiento de su primer álbum de estudio, titulado Todo lo que tengo, lanzado hace apenas unas semanas, la artista ya está inmersa de nuevo en la creación de nueva música.

A través de su cuenta de Instagram, hace unos días compartió un pequeño adelanto de una nueva canción que acababa de escribir. Bajo el título de Fantasmas, se trata de una canción muy personal, a través de la cual, la artista vuelve a demostrar una vez más su sensibilidad a la hora de componer.

Fantasmas aún no tiene fecha de lanzamiento, sin embargo, tras este pequeño adelanto, los fans de la artista están deseando poder escuchar la versión de estudio de esta canción. Una canción en la que de momento, Marta Soto tan solo está acompañada de su inseparable guitarra.

«Hoy compuse este tema… Aquello que se queda entre los dientes y nunca se atreve a salir… #Fantasmas», escribió la artista en su cuenta de Instagram junto al vídeo, que ya acumula más de 8600 reproducciones y más de 100 comentarios.

La artista ha acompañado este vídeo de la letra de la canción, y como era de esperar, desde el momento en el que decidió compartir este pequeño adelanto, sus fans no han dejado de pedirle que saque esta canción a la luz. No obstante, de momento no hay fecha de lanzamiento.

De momento, Marta Soto continúa disfrutando del éxito de su nuevo disco. Un disco compuesto desde el corazón, con el que la artista ha vuelto a conquistar a sus fans una vez más. Y es que cuando las cosas son de verdad, el éxito llega solo.