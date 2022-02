Hace unas semanas, la revista ‘Lecturas’ confirmó que Antonio David Flores y Marta Riesco habían comenzado una relación sentimental y, además, estaban viviendo juntos. Como era de esperar, esta información generó un gran revuelo a nivel mediático. Algo que terminó por desestabilizar a la periodista.

El pasado miércoles, la revista ‘Semana’ dio otra información completamente diferente: Antonio David Flores y Marta Riesco han decidido romper su noviazgo. Aunque la pareja no quiso dar muchas declaraciones sobre este tema, lo que sí sabemos es que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ tuvo que pedirse la baja para estar alejada, por un tiempo, del foco mediático.

Tanto es así que el pasado jueves, Marta Riesco acudió a una clínica de salud mental para tratar de superar esta dura etapa de su vida. La joven no se encuentra en su mejor momento a nivel emocional, puesto que considera que está viviendo un constante “acoso y derribo”. Por lo tanto, es algo que tiene que aprender a gestionar.

Marta Riesco recibe el alta médica y vuelve al trabajo: «Han sido días muy complicados» https://t.co/kGyzX7S5n1 — Telecinco (@telecincoes) February 3, 2022

A pesar de todo, tras una semana de baja laboral, Marta Riesco ha confirmado que, por fin, regresa a su puesto de trabajo. El pasado jueves 3 de febrero, la periodista se sinceró con un reportero de ‘Sálvame’: “Estoy un poquillo mejor ya. Tengo ganas ya de volver a trabajar. Eso me va a ayudar”.

Por si fuera poco, dio más datos al respecto: “Me han dado el alta ya, tenía ganas. Han sido días duros y complicados, pero ya estoy bien”. ¡Pero no todo queda ahí! La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, a través de sus historias de Instagram, quiso dirigirse a sus seguidores: “Me paso por aquí para daros la buena noticia de que ya me han dado el alta y, también, a agradeceros todos los mensajes que me habéis enviado”.

Aprovechando este gesto en redes sociales, Marta Riesco quiso sincerarse aún más: “Sabéis que han sido unos días muy complicados para mí, la gente de mi entorno lo sabe”. Aun así, quiso sacar la parte positiva del asunto: “Hay que ponerse fuerte y estoy en ello, y sé que me va a venir muy bien volver al trabajo”.