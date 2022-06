Este jueves, Tania Medina se convirtió en la nueva expulsada de Supervivientes 2022. Tras enfrentarse en la nominación a Alejandro Nieto y Mariana Rodríguez después de la salvación de Anabel Pantoja, la audiencia decidió que la ex participante de La isla de las tentaciones fuese expulsada. De esta forma, hasta el próximo domingo convivirá con Marta Peñate en el palafito.

Tras conocer su expulsión, Tania se acercó a su novio, que no era capaz de contener las lágrimas, e intentó consolarlo: «No llores, que no quiero llorar. Te voy a apoyar muchísimo fuera. Brilla, sigue brillando. Te amo», le decía mientras Alejandro no paraba de llorar.

Tania también se dirigió a sus compañeros antes de abandonar la Palapa: «De verdad, hay personas aquí que me han llenado el ama y me han hecho muy feliz. Me voy muy orgullosa porque he hecho cosas que nunca imaginé. Doy las gracias a la gente que ha creído en mí. Que lo disfruten, esto es una experiencia única».

En ese momento, Tania Medina cogió el saco con sus pertenencias y partió hacia Playa Parásito, donde estaba Marta Peñate desde la semana pasada. Las canarias no hicieron buenas migas en el reality y protagonizaron un reencuentro muy peculiar.

Cuando Marta descubrió la identidad del nuevo ‘parásito’, se quedó sin palabras. La canaria no podía articular palabra y, tras unos segundo de incómodo silencio, decidió darle una «calurosa» bienvenida a la superviviente. «¿Qué tal? Qué alegría», le dijo con cierta ironía.

«El abrazo más raro de España», señaló Tania Medina entre risas después de su saludo. En ese momento, Jorge Javier se dirigió a la recién llegada: «Supongo que estarás encantada de compartir Playa Parásito con Marta. Se os ve en la cara». «Mi casa, mis normas», le dijo Marta, a lo que Tania le respondió: «Ahora es nuestra. No empecemos», antes de que el presentador cortase la conexión y se despidiera de ellas hasta el domingo.