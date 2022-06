El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Es entonces cuando Ion Aramendi confirmó cuál era la decisión de la audiencia: que Desy Rodríguez regresase a España y Marta Peñate se quedase en Playa Parásito. Algo que está siendo para nada fácil para la canaria.

Con la compañía de Desy todo era mucho más divertido pero, ahora que se encuentra sola, Marta Peñate se aburre tanto que no sabe qué más hacer. Tanto es así que, en el momento más inesperado, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha encontrado una compañera con la que entretenerse.

Se trata de una iguana. “¿Qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Quién te ha invitado al banquete?”, comenzó diciendo la concursante de ‘Supervivientes 2022’. Acto seguido, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se cuestionó a sí misma: “¿En serio? Estoy flipando tío, me han dejado aquí en la mierda absoluta”.

Parta Marta Peñate, su estancia en Playa Paraíso se está convirtiendo en todo un infierno #Supervivientes8J https://t.co/TThO0gSrbX — Supervivientes (@Supervivientes) June 8, 2022

Lejos de que todo quede ahí, la canaria quiso ir mucho más allá: “En mi vida pensé que me iba a encontrar con esto”. Marta Peñate, aun así, trató de seguir conversando con el pequeño animal: “Tienes más hambre que yo, colega. No desprecies la comida que te doy. Eso, ¡cógela!”, exclamó mientras veía cómo la iguana cogía un trozo de comida que le había tirado la concursante.

“Loca no, loquísima voy a salir de aquí. Qué asco, ¡colega!”, señaló. Debemos tener en cuenta que la pareja de Tony Spina, para tratar de matar el tiempo, cogió una piedra a la que decidió llamar Desy, como su fiel compañera en el concurso. Dentro de la soledad que siente, al menos, algo de compañía tenía.

“No sé si me hace más caso Desy o las iguanas. Creo que ni Desy ni las iguanas me tienen respeto. Desy al menos es una oreja, alguien a quien le puedo contar cosas, comerle la bola, no te contesta… Pero por lo menos le hablo”, explicó a los compañeros de ‘Supervivientes 2022’. Lo cierto es que, sea como sea, no es ningún secreto que Marta Peñate es una de las claras favoritas a regresar con el resto de sus compañeros.