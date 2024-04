Marieta, en shock tras ser acusada de filtrar información del exterior: «De mi boca no ha salido»

El pasado martes 16 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de nadie donde, entre otras cuestiones, descubrimos quién fue el primer concursante salvado de la semana. Lejos de que todo quede ahí, fuimos testigos de cómo Marieta se convirtió en protagonista por algo más: fue acusada de filtrar información del exterior.

Concretamente, de la existencia de Playa Limbo. Carlos Sobera, en plena palapa, anunció a la ex participante de La isla de las tentaciones 7 que quería hablar con ella personalmente. Acto seguido, tras hacerle saber qué estaba pasando, quiso que escuchara lo que ocurrió el pasado domingo, cuando Miri y Rubén acudieron a Playa Limbo. Fue entonces cuando Laura Matamoros hizo una inesperada confesión: «Miri ya lo sabía porque se lo había dicho Marieta».

Al ser consciente de la penalización a la que podría llegar a hacer frente, la ilicitana no tardó en defenderse públicamente. Entre otras cuestiones, confesó que no había hablado con nadie de este asunto. Además, dejó muy claro que está convencida de que Blanca Manchón está en su contra: «Va a por mí».

Sin más rodeos, Carlos Sobera quiso ser muy directo con la concursante de Supervivientes 2024: «¿Tú le hablaste a Miri de la existencia de Playa Limbo?». Ella trató de mostrarse lo más sincera posible: «De mi boca no ha salido, es mentira. A Blanca lo que le pasa es que está ‘resabiada’ perdida, porque he llegado y la he tirado».

Además, Marieta quiso ir mucho más allá: «No me sorprende. Nos tiene una manía a Miri y a mí que no puede con ella». Para tratar de aclarar aún más esta situación, Carlos Sobera quiso que la ex participante de MasterChef acudiese a la zona de nominación, en la que se encontraba Marieta.

Mientras ésta guardaba silencio, el presentador de Supervivientes: Tierra de nadie fue directo con Miri: «¿Te ha contado algún secretito?». Ella respondió negativamente, por lo que el vasco insistió: «¿Ninguno? ¿De verdad?», y la joven volvió a decir que no. Carlos Sobera comenzó a arrojar más luz al respecto.

«El domingo, en Conexión Honduras, Laura Matamoros desveló que tú ya conocías la existencia de Playa Limbo porque Marieta te lo había contado», aseguró el presentador. «No. Había rumores, Carlos. Había rumores», respondió la concursante de Supervivientes 2024. Sobera quiso saber a qué se refería, por lo que la joven volvió a hablar:

«Rumores eran rumores porque habíamos escuchado cosas y nosotros aquí somos muy listos. Hemos ido atando cabos. Una cosa son rumores y otra cosa es que sea real lo que nosotros nos imaginamos», aseguró Miri. Poco después, fue más concreta: «Pues mira, atamos cabos porque se rumoreaba que había otra playa. Nosotros desde la playa veíamos una isla que estaba delante, y en esa isla había muchas personas que entraban y salían».

Acto seguido, fue más allá: «Una vez Laura, Laura presentadora, sin querer se equivocó y dijo ‘Playa Limbo’ en vez de ‘Playa Olimpo’ y hemos escuchado cosas. Pero de ahí que Marieta confirme que Laura Matamoros esté en Playa Limbo hay un paso, Carlos. Al menos yo no lo he escuchado». ¡Asunto aclarado!