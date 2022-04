Mariah Carey no deja de sorprender a sus fans. En esta ocasión, la artista ha decidido convertirse en ‘coach vocal’, creando un curso especial junto a una plataforma online llamada MasterClass, en el que dará consejos y lecciones a todos aquellos que quieran que sea su profesora de canto.

Además, por primera vez la artista abre su estudio para mostrar a sus seguidores cómo es el proceso de creativo de sus canciones, de principio a fin. De esta forma, los fans de Mariah Carey pueden “colarse” en el universo artístico de la estadounidense, siendo invitados a su estudio de grabación.

«Mariah es simplemente un genio. Es una de las mejores artistas de todos los tiempos», explican desde MasterClass, la plataforma en la que la artista estadounidense será profesora de canto.

For the first time, I am letting cameras in to witness my creative process. Now on MasterClass, I’m inviting you to ‘The Butterfly Lounge’, my musical sanctuary where I write new songs, re-imagine classics, and collaborate with artists of different genres. https://t.co/VBbGObO5q1 pic.twitter.com/KNjRWcUKqs — Mariah Carey (@MariahCarey) April 14, 2022

«He crecido amando la música desde el día en que puedo recordar escuchar música. Solía robar una pequeña radio y llevarla a mi habitación y escuchar y aprender. Escucharía a Al Green y Gladys Knight. Como a mí, la música me salvó la vida. Sabía que esto era lo que iba a hacer. Cuando era niña, mi madre me introdujo al mundo de sentarme con músicos, improvisar, vibrar y cantar», explica la artista.

Y añade: «Aprender y escuchar jazz en vivo me ayudó a entrenar mi oído y a dar forma a mi escritura creativa. Estaba aprendiendo cómo sentir, cuándo modular, cuándo scat. Mi madre era entrenadora vocal. Ella era una cantante de ópera. Una cosa por la que puedo decir que le estoy muy agradecida es que no me obligó a hacer música clásica y creo que eso me ayudó a convertirme en mi propia persona. Si supiera las reglas, algunas de estas canciones no existirían».

De esta forma, Mariah Carey explica que «ahora llevo a los miembros de MasterClass a mi estudio para mostrarles cómo pueden escribir y producir música usando su voz y convertirse en lo que quieran, siempre que creen, recreen, reimaginen y reinventen».