Ortega Cano y Ana María Aldón siguen siendo los protagonistas de una de las noticias del momento: los rumores de separación. Cuando se conoció que la pareja no pasaba una buena época como pareja, los compañeros de ‘Lecturas’ adelantaron que tanto Rocío Flores como Gloria Camila no estaban de acuerdo con que la colaboradora afirmarse que “se sentía identificada con ella”, haciendo referencia a Rocío Carrasco en cuanto a “los malos tratos”, sin embargo María Patiño ha querido mandarles un mensaje.

No obstante, las disputas en la familia Cano-Flores se remontan a atrás y así lo quiso recordar la de Ferrol el pasado jueves 10 de marzo en ‘Sálvame Lemon Tea’ afirmando que los problemas entre ellos no vienen causados por culpa ni de Roció Carrasco ni de la docuserie, ya que es algo que se está diciendo. De hecho, la todavía esposa del torero dejó claro en ‘Viva la vida’ que «no quiero caer otra vez en una depresión, me niego a pasar otra vez por eso, por ese motivo necesito vivir».

Jorge Javier Vázquez: «Intuyo que Ana María Aldón ya ha tomado la decisión de separarse» https://t.co/SOLh6rb6xA — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 10, 2022

«Los que nos dedicamos a esta profesión tenemos la obligación de revisar las declaraciones y tener memoria. Yo esta mañana me senté delante del ordenador y me revisé todas las declaraciones de Ana María Aldón antes de la docuserie», empezó diciendo la presentadora. Además, durante esos días, Ortega Cano protagonizó un enfado monumental tras las preguntas de los periodistas del programa sobre su posible separación de la tertuliana.

«Y voy a volver a decir otra cosa más. Las declaraciones que más le duelen es cuando Ortega Cano le da una entrevista a Toñi Moreno y destaca la figura de Rocío Jurado como única mujer que le ha hecho feliz. No responsabilicéis a la docuserie de unos problemas que ya existen en la pareja», sentenció María Patiño lanzando un mensaje explícito a Rocío Flores y Gloria Camila.