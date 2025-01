El año 2025 ha empezado con nuevos programas de El Hormiguero después de las vacaciones de Navidad que Pablo Motos y todo su equipo se han tomado desde el pasado 19 de diciembre, día en el que despidieron el 2024 con Cristina Pedroche como invitada. Para arrancar esta nueva etapa, en el plató de Trancas y Barrancas se han sentado los actores María Hervás y Fernando Gil, dos de los protagonistas de la serie Machos Alfa, que estrenará el 10 de enero su segunda y esperada temporada. La comedia narra las aventuras de un grupo de amigos que están descubriendo el cambio del comportamiento de sus parejas y de las mujeres en general, algo que les afecta más de lo que ellos esperaban.

Todos los cambios que están sufriendo los hombres están relacionados con el paso del tiempo y la evolución de las mujeres, especialmente las que están en su entorno. «Las chicas creo que, en esta temporada, se han desarrollado más sus personajes. Es la temporada más loca y más divertida», asegura Hervás. En cambio, tal y como cuenta Gil, para los chicos de la serie las cosas no están saliendo tan bien como esperaban y el cambio que habían comenzado en la primera temporada no ha servido para mucho: «Han hecho el curso de reconstrucción de la masculinidad y se han dado cuenta de que era todo fallido y han vuelto un poco al principio».

María también ha tenido sus propios retos en esta temporada de la serie de los hermanos Caballero (conocidos por ser los creadores de series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina, El Pueblo y Muertos S.L.), ya que su personaje se ha quedado embarazada. «Mi personaje está embarazada, se fue a Londres a inseminarse y ha vuelto con un bombo», ha explicado.

«Tenía cuatro tripas falsas hechas a meditada para irme poniéndome, porque a lo largo de la temporada va evolucionando también el embarazo. Poner la tripa era complicadísimo, necesitada a cuatro personas para colocarme la tripa de silicona, me untaban en lubricante y la iban subiendo hasta colocarla perfectamente en su lugar», así ha contado cómo era un día normal antes de comenzar el rodaje.

Una de las partes que más recuerda María Hervás fue a la hora de grabar el parto: «Fue complicado. Rodamos en un quirófano real, con asesores para hacerlo lo más realista posible. Hubo un momento en que me enfadé, pero no suelo gritar, me lo guardo por dentro».

Pero no todo ha sido hablar de su trabajo en Machos Alfa, la actriz también ha podido contar cómo fue su experiencia en la obra de teatro The second woman, en la que durante 24 horas consecutivas repitió la misma escena 100 veces con 100 hombres diferentes sobre el escenario. Aquello fue un experimento inédito y muy alejado de las comedias a la que tiene acostumbrado al público.

«Fue un experimento fascinante sobre los diferentes tipos de hombres y cómo interactúan con una mujer en un escenario, pero, sinceramente, ya lo hice tres veces… ¿Qué necesidad tenía yo de hacerlo tres veces? Fue una de las mejores experiencias, pero no pienso repetirla en mi vida», ha comentado a Motos.