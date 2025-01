El vínculo de Manuel González con La isla de las tentaciones parece no querer tener final. El gaditano ha vuelto, una vez más, al reality que lo vió nacer a nivel televisivo. Eso sí, en esta ocasión, lo ha hecho como tentador VIP. Una presencia en el formato con la que no está dejando indiferente a nadie y con la que, como no podía ser de otra manera, ya ha fichado a su nueva conquista temporal. Por ello, y debido a su protagonismo en la edición, la pasada noche del 22 de enero acudió a El debate de las tentaciones.

Sin embargo, la noche ya prometía venir cargada de emociones. ¿El motivo? Manuel González y su ex pareja, Lucía Sánchez, se volvieron a ver las caras. Como es sabido por todos, ambos se dieron a conocer públicamente en este formato presentado por Sandra Barneda. Una aventura por República Dominicana que no acabó nada bien. Pues, el gaditano no dudó dos veces en serle infiel. Tras ello, los tira y a floja de ambos no han cesado en ningún momento. Y es que, no pueden ni verse a la cara, algo que ya dejaron patente durante su simultáneo paso por GH DÚO 2.

«¿Te ha precedido una fama que no te corresponde?», quiso saber Barneda antes de analizar los vídeos de Manuel en la isla. «Golfo soy, pero cuando estoy soltero», dejó claro él, con orgullo. Fue entonces cuando Lucía Sánchez, que se encontraba en plató en calidad de colaboradora, no pudo contenerse.

«¡Y una p***! ¡A la última la tenías harta de cuernos!», reveló ella. Unas declaraciones con las que hizo referencia a la última pareja sentimental de Manuel González, con la cual él alardeaba de ser el amor de su vida. «La verdad, es que hace mucho tiempo que dejé de conocer a esta persona y las opiniones de personas que no conozco me importan entre cero y nada», respondió el andaluz al respecto, sin desmentir nada.

«Tú no me has conocido nunca, pero para hacerte historias a mi costa bien que las haces. Y mírame, que no tienes cojo*** ni de mirarme. Te aprovechas de mi sufrimiento», señaló la influencer muy molesta. Ante ello, y lejos de quedarse callado, el gaditano cruzó los límites y la atacó verbalmente de la peor manera.

«Si estás todo el día hablando de mí en Mtmad. ¡No hables más de mí! Tienes que ser más autocrítica. Piensa por qué todos te engañan», le dijo. Unas palabras con las que pretendía quedarse por encima y dejar en evidencia a su ex pareja. Pero, para su mala fortuna, sucedió todo lo contrario.

Lucía Sánchez a Manuel González, su ex pareja: «Como tentador muy bien pero, como persona, no vales nada»

Muchos de los presentes no dudaron en defender a Lucía Sánchez ante la acusación del tentador de La isla de las tentaciones. De hecho, hasta la propia Sandra Barneda se vio en la obligación de intervenir y cortar este tenso conflicto. Pero, la influencer, lejos de dejarlo ahí, analizó su paso en el programa como colaboradora de la edición.

Unas simples y breves palabras que bastaron para dejarlo callado. «Como tentador, muy bien. Pero, como persona, no vales nada. No te gusta Anita, la utilizas y juegas con su mente cuando haces la cuenta atrás. Como compañero, también eres una mierda, porque te aprovechas del sufrimiento de tus compañeros», sentenció.