La gran final de la segunda edición de Maestros de la costura Celebrity tuvo un fuerte aire a reencuentro, con dos aspirantes que ya se conocían de sobra de sus años como compañeras en Un paso adelante. Beatriz Luengo y Silvia Marty, excompañeras en la mítica serie de baile, tenían la victoria en la punta de los dedos, pero solo una pudo hacerse con el trofeo, en una final que, como hemos contado en el análisis audiencias de televisión de ayer, se despidió con un 9,4% de cuota de pantalla y 521.000 espectadores, la final menos vista de toda la historia del talent de RTVE, incluyendo también sus seis primeras ediciones con concursantes anónimos.

La final estuvo muy reñida entre los cuatro aspirantes: Beatriz Luengo, Silvia Marty, Mario Vaquerizo y Pau Echániz. Tras la primera prueba, fue Silvia Marty quien se hizo con la chaquetilla y el pase directo a la prueba final, tras un vestido que impresionó al jurado: «Has hecho un gran trabajo. Relájate. Viéndolo de cerca, me quedo muy contento. Es un vestido que parecía fácil y no lo era. Tu evolución ha sido increíble», la animó Luis de Javier. La actriz, emocionada, reconoció: «Estoy feliz, feliz, feliz. Me hace mucha ilusión. Mi madre se va a quedar en shock».

Los otros tres finalistas viajaron después a la Hacienda Jacaranda para replicar tres vestidos de novia junto a sus creadores originales. Pese al buen trabajo de Pau, fue Beatriz Luengo quien logró la segunda chaquetilla: «¡Qué maravilla de bata! Cuando me fui, mi hijo me dijo que quería verme ganar. Y en eso estoy pensando ahora. Ahora confío un poco más en mí», aseguró, visiblemente emocionada por su evolución en el concurso.

¿Quién ganó la segunda edición de ‘Maestros de la costura celebrity’?

El duelo final reunió a familiares y amigos de ambas concursantes. Yotuel, marido de Beatriz Luengo, quiso poner en valor los lazos que dejó la serie que las unió: «Lo que nació en Un paso adelante se convirtió en una familia que es un muro, para acompañarnos en lo bueno y en lo malo». A Silvia Marty la arropó su amigo, el actor Alfonso Bassave: «Nos conocimos en una lectura de guion de Un paso adelante. Y nos hicimos hermanos. Las amistades de 25 años están ya en nuestras células. No seríamos los mismos el uno sin el otro».

Finalmente, Beatriz Luengo se proclamó ganadora de esta segunda edición celebrity, con un vestido que el jurado valoró de forma muy positiva: «El tejido está magníficamente elegido para esta silueta. Está muy bien proporcionado y el volumen es equilibrado. La cremallera también está muy bien resuelta. Quizá te ha faltado un poquito de tiempo para pulir mejor la abertura», valoró Lorenzo Caprile.

¿A qué causa ha donado Beatriz Luengo el premio de ‘Maestros de la costura’?

Ya con el maniquí de cristal en sus manos, Beatriz confesó que los 50.000 euros del premio irán destinados a las víctimas de la DANA en Valencia, a través de la ONG Oxfam, poniendo así el broche solidario a una edición veraniega que ha hecho las delicias de los amantes de la moda.