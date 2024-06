El Maestro Joao se emociona en ‘Y ahora Sonsoles’ al contar su historia: «Yo nací siendo mujer»

El pasado 16 de mayo, el Maestro Joao sorprendió a la audiencia de Baila como puedas al dar uno de los pasos más importantes de su vida: confirmó que había decidido iniciar su transición, gritando al mundo entero que siempre se había sentido una mujer. Por si fuera poco, el ex participante de Supervivientes dio a conocer que iba a llamarse Benita en honor a su madre.

En el programa de RTVE, el Maestro Joao se sinceró como nunca: «He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quién yo soy, que fue lo que parió mi madre y que está orgullosa, porque ella sabe lo que llevaba dentro, y con una mirada sabía lo que había». Visiblemente emocionado, añadió: «Es algo muy meditado y muy sentido. Estoy muy seguro, muchísimo. Voy a ser quien soy».

El pasado martes, el plató de Y ahora Sonsoles recibió al vidente. Entre otras cuestiones, no solamente se sinceró sobre esa transición que ha iniciado, sino que ha hecho balance de muchas situaciones que tuvo que vivir en el pasado. Antes de comenzar la entrevista, el equipo del programa presentado por Sonsoles Ónega emitió un vídeo que provocó las lágrimas de su invitado.

«En una de las imágenes que han aparecido me acuerdo que estaba pasando con una pareja mía una situación muy difícil y yo fui a hacer uno de mis shows por el dinero. Entonces había que tener fuerza para exponerse así. Por la calle era un ovni y lo hice por el dinero. Pero no me arrepiento de nada», comenzó diciendo Maestro Joao.

A pesar de todo lo vivido, el vidente reconoció que lo mejor que le ha podido pasar ha sido tener el apoyo incondicional de su madre: «Lo más bonito que me ha pasado en la vida es la mirada de mi madre. Me aprobó, pero todo este recorrido tiene mucho sufrimiento y mucha lucha». Y además, añadió algo más: «Mi madre es lo mejor del mundo».

Entre otras cuestiones, confesó a Sonsoles Ónega que, en estos momentos, uno de sus objetivos es ser un referente para las nuevas generaciones. De esta forma, pretende hacer todo lo que está en su mano para evitar ese sufrimiento que él tuvo durante su adolescencia y juventud: «Yo quiero que la gente tenga la información y que sepan que no es malo, ni distinto».

Respecto a su transición, el Maestro Joao confesó que siempre se había sentido mujer: «Yo nací siendo mujer. Nunca me lo he cuestionado, pero entiendo que haya gente que no lo entienda». Lejos de que todo quede ahí, aprovechó que estaba en el plató de Y ahora Sonsoles para lanzar un mensaje a aquellas personas que se están planteando dar ese paso tan importante que dio él, públicamente, hace tan solo unas semanas.

«Tienen que hacerlo según sientan, pero si ese es el sentir que no entierren a la persona que llevan dentro, que la saquen fuera y que sean», explicó el superviviente tras confesar por qué escogió Benita como nombre. Entre otras cuestiones, por «la categoría que le iba a dar» al tratarse del nombre de «la mujer más importante» de su vida. ¡Qué bonito!