Machine Gun Kelly confirma que llamó a Megan Fox cuando estaba a punto de suicidarse

Mediante su documental Life in Pink, estrenado el 27 de junio, Machine Gun Kelly ha llegado a sorprender a la audiencia con su oscura historia. El artista estadounidense se ha abierto en canal y se ha sincerado sobre una de las etapas más oscuras por las que ha pasado en toda su vida tras la muerte de su padre.

La relación sentimental tan idílica entre Megan Fox y Machine Gun Kelly ha pasado por momentos muy intensos, a la par que difíciles. El cantante ha hecho pública la dura situación a la que se enfrentó al morir su padre con unas duras declaraciones, que han despertado una enorme sensación de vacío sobre la avalancha de seguidores del artista.

Life In Pink doc streaming now on @hulu 💗🎬 pic.twitter.com/oY7nkdJbRl — colson (@machinegunkelly) June 27, 2022

Este explica que, un día, acudió al apartamento de su padre tras su fallecimiento para limpiar todas sus cosas y “tuvo una interacción muy extraña con un vecino que le dijo todas esas cosas que él no quería escuchar, y que eso le jodió aún más”. Según el cantante, comenzó a pasar por una etapa bastante dura: “No salía de mi habitación, y empecé a ponerme muy, muy, muy oscuro».

Machine Gun Kelly asegura que comenzó a barajar la idea de suicidarse y fue entonces cuando sufrió una paranoia. Una noche del 2020 llamó a su pareja: «Megan se fue a Bulgaria a rodar una película, y yo empecé a tener una paranoia realmente salvaje. Me daba la impresión de que alguien iba a venir a matarme. Siempre dormía con una escopeta al lado de mi cama. Uno de esos días, simplemente me volví loco. Llamé a Megan y le dije: ‘No estás aquí para mí’. Me puse la escopeta en la boca y gritando al teléfono apreté el gatillo y el cartucho se atascó» sentencia el protagonista del documental.

Tras el intento de suicidio por parte del artista, la actriz junto a Casie, la hija de Machine Gun Kelly, acudió en su ayuda y le internó en un centro de desintoxicación para que el cantante, de una vez por todas, dejase las drogas. Esto fue, sin duda, el punto de inflexión en la vida del artista: “Era lo que verdaderamente necesitaba”, asume en forma de agradecimiento hacia su pareja.