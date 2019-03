Luis Fonsi sufrió bullying de joven

Han pasado apenas dos años desde que Luis Fonsi con la ayuda de Daddy Yankee lanzó su tema ‘Despacito’, la pieza musical que batió records de visualizaciones en la plataforma de Youtube. Desde ese momento, Luis Fonsi consiguió una fama mundial sin límites que ha hecho que el cantante puertorriqueño haya salido en múltiples programas y entrevistas en las televisiones de todo el mundo, realizando actualmente el papel de coach en el programa ‘La Voz’ España y yendo de un país a otro para actuar en multitud de conciertos, principalmente en Latinoamérica.

Lo que no conocíamos del cantante, es que no tuvo un comienzo fácil. A los 11 años emigro de su país de origen Puerto Rico para mudarse a Miami y fue allí donde recibió bullying por ser de origen latino. Sumado a esto, el cantante no hablaba inglés, lo que le condicionó bastante a la hora de ir a la escuela y relacionarse con los demás niños.

Incluso confesó que a los 13 años comenzó a salir con una chica a la que iba a invitar al baile de graduación, pero que su relación se terminó cuando la madre de ella, que tenía un comportamiento racista, se enteró de su origen latino y le prohibió acercarse a su hija, dejando a Luis Fonsi solo aquella noche.

Luis Fonsi hablaba sin temor y con seguridad de estos temas en ‘¡HOLA! TV’, canal al que acudió para promocionar su próximo disco titulado ‘Vida’. Para el cantante es muy importante el apoyo de su familia para su proceso de escribir nuevas canciones y se ha declarado un fuerte activista de las asociaciones que luchan para vencer estas actitudes racistas, dejando claro que piensa usar el éxito y su influencia musical que le ha venido desde la publicación de su canción estrella que se convirtió en hit a los pocos días ‘Despacito’.