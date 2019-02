Luis Fonsi responde con contundencia a un hater en redes sociales tras un duro comentario

Luis Fonsi responde a un hater tras un comentario muy duro

Luis Fonsi es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más importantes de la industria musical en los últimos tiempos. ¡No es para menos! Es evidente que sus canciones y su música han conseguido marcar un antes y un después en la vida de varias generaciones en una sola.

Recientemente hemos podido ver al cantante puertorriqueño actuando en el espectacular concierto benéfico por Venezuela titulado ‘Venezuela Aid Live’. Los intérpretes latinos más importantes del momento unieron fuerzas para ayudar a este país que pide a gritos ayuda.

Uno de los temas que más emocionó en este mítico show fue, sin lugar a dudas, ‘No me doy por vencido’ de Luis Fonsi. Más de 200.000 personas, con la mano en el corazón, cantaron a viva voz este éxito del puertorriqueño. Fue uno de los instantes más bonitos del día.

Por ese mismo motivo, Luis Fonsi no dudó un solo segundo en subir ese vídeo a su perfil oficial de Instagram. Lo hizo junto a un mensaje muy especial: “Cuando te acompañan más de 200.000 personas con el corazón en la mano a cantar ‘No me doy por vencido’… Veo esto y se me eriza la piel. Los venezolanos nunca se darán por vencido, eso lo tengo claro”.

Pero no todo es color de rosa. Un usuario de Instagram decidió dejar un comentario a Luis Fonsi, justamente en esa publicación, que no dejó absolutamente a nadie. Atacó y criticó duramente la actuación realizada por el coach de ‘La Voz’. Lo que no esperaba es que recibiría respuesta por parte del cantante.

De esta manera, Luis Fonsi deja claro que no le importa en absoluto lo que piensen los demás. Él sabe lo que hace por su país y por Latinoamérica en su conjunto. No tiene que darle explicaciones a nadie, y menos a una persona que no conoce. Con lo cual, vuelve a hacer patente ese sentido del humor que tanto le ha caracterizado siempre. ¡Bien hecho, Luis!