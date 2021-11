El rey de las colaboraciones musicales de éxito ha regresado, pero esta vez lo hace en solitario y con un tema en forma de balada que llega directo al alma. Tras haber lanzado hace unos meses ‘Bésame’ junto a Myke Towers, Luis Fonsi ha sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento de un nuevo sencillo musical.

Presentado bajo el nombre de ‘Nuestra balada’, el artista ha compuesto junto a los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres una canción llena de romanticismo, cuya letra habla del perdón y la reconciliación. Un tema que ha conquistado a todos sus seguidores y con el que Fonsi ha vuelto a demostrar el por qué es uno de los intérpretes más destacados del momento.

“Mi alma me pedía hacer algo muy honesto, puro y sobre todo romántico y siento que este es el momento perfecto. Mi público me lo pidió…gracias a ellos estoy aquí y me hace muy feliz poder compartirles esta balada para que la cantemos juntos a todo pulmón en los conciertos en vivo. Es una canción muy especial para mí y espero que lo sea para todos ustedes también”, expresó Luis Fonsi.

Además, se trata de un estreno que ha venido acompañado de su videoclip oficial, el cual fue dirigido por el director venezolano Nuno Gómes. Un audiovisual que a pocos días de su estreno está apunto de superar el millón de reproducciones y que se ha convertido en el broche de oro a un sencillo de diez.

Asimismo, ‘Nuestra balada’ formará parte del repertorio correspondiente a la próxima gira de Fonsi, ‘Noche perfecta Tour’. Un tour que dará inicio con dos funciones los días 12 y 13 de febrero en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.